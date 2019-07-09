"Рома" отказалась от покупки лидера "Шахтера"

Боссы итальянской "Ромы" отказались от идеи покупки полузащитника донецкого "Шахтера" бразильца Тайсона из-за непомерно высокой цены на футболиста.

По информации Calciomercato, украинский клуб выставил ценник на своего лидера в размере 15-20 миллионов евро,что по мнению римлян является нецелесообразной тратой средств.

Тайсон ФК "Шахтер"

Вместо полузащитника "Шахтера" итальянский клуб планирует заключить контракт с алжирцем Ясином Брами, который после окончания соглашения с "Порту" пребывает в статусе свободного агента.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист "Шахтера" Данила Сагуткин продолжит свою карьеру в "Енисее", который будет выступать во втором дивизионе России.

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