"Риека" – "Колос": букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

"Колос" из села Ковалевка является аутсайдером матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Риеки", который состоится в Хорватии в четверг, 24 сентября.

Спортивные аналитики считают, что хозяева имеют больше шансов на выход в плей-офф отбора в ЛЕ – коэффициент 1,40 против 2,80. На их победу в основное время можно поставить за 1,80, на ничью – за 3,25, а ставки на успех украинской команды принимаются с котировкой 4,25.

Напомним, что на стадии третьего раунда квалификации победитель пары определяется в рамках одноматчевого противостояния. В случае победы над "Риекой" "Колос" встретится с датским "Копенгагеном" или польским "Пястом".

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита Суперкубка УЕФА, который в четверг, 24 сентября, разыграют "Бавария" и "Севилья".