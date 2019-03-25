Невероятное спасение Украины: результаты отбора на Евро-2020 25 марта

В понедельник, 25 марта, состоялись очередные матчи квалификации чемпионата Европы по футболу-2020. 14 национальных сборных в группах A, B, H провели свои встречи.

Матчем дня стала игра в Люксембурге, где невероятное везение позволило сборной Украины увести победу. Решающий гол на 92-й минуте в свои ворота забил футболист хозяев.

Люксембург - Украина

Среди других результатов стоит отметить ничью в матче Португалия - Сербия (1:1) и разгромную гостевую победу Англией над Черногорией (5:1)

Группа А

Косово – Болгария 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 39 Божиков, 1:1 – 61 Зенели.

Косово – Мурич, Алити, Ррахмани, Войвода, Крюэзю, Шаля (Жегрова, 59), Кололи (Пакярада, 78), Зенели, Рашица, Целина (Халими, 58), Мурики.

Болгария – Михайлов, Попов, Божиков, Недялков, Малинов (Минчев, 76), Славчев, Неделев, Попов, Костадинов (Антов, 80), Бодуров, Делев (Занев, 68).

Предупреждения: Войвода (19), Недялков (19), Славчев (36), Попов (41), Попов (53), Крюэзю (71), Антов (86), Халими (90).

Черногория – Англия 1:5 (1:2, 0:3)

Голы: 1:0 – 17 Вешович, 1:1 – 30 Кин, 1:2 – 38 Баркли, 1:3 – 59 Баркли, 1:4 – 71 Кейн, 1:5 – 80 Стерлинг.

Черногория – Петкович, Марушич, Савич, Стойкович, Вешович (Больевич, 70), Вукчевич, Иванич, Томашевич, Симич (Йовович, 74), Мугоша, Бечирай (Янкович, 61).

Англия – Пикфорд, Уокер, Роуз, Кин, Райс, Хадсон-Одои, Баркли (Уорд-Проуз, 82), Стерлинг, Алли (Хендерсон, 64), Магуайр, Кейн (Уилсон, 83).

Предупреждения: Баркли (52), Хендерсон (90), Больевич (90), Роуз (90).

Группа B

Люксембург – Украина 1:2 (1:1, 0:1)

Голы: 1:0 – 34 Тюрпель, 1:1 – 40 Цыганков, 1:2 – 90, автогол Родригес.

Люксембург – Морис, Карлсон, Мальже, Шано, Янс, Баррейро, Мартинс Перейра, Тилль (Бенси, 74), Тилль (Муч, 90), Родригес, Тюрпель.

Украина – Пятов, Бурда, Матвиенко, Миколенко, Бутко (Караваев, 79; Буяльский, 87), Коноплянка, Цыганков, Зинченко, Малиновский, Безус (Яремчук, 64), Мораес.

Предупреждения: Баррейро (45), Бурда (48), Шано (51), Мальже (62), Бутко (63), Карлсон (90).

Португалия – Сербия 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 0:1 – 7, пенальти Тадич, 1:1 – 42 Данилу Перейра.

Португалия – Руй Патрисиу, Геррейру, Жоау Канселу, Пепе, Диаш, Вильям Карвалью, Данилу Перейра, Бернарду Силва, Рафа Силва (Гедеш, 84), Роналду (Пицци, 31), Диего Соуза (Андре Силва, 58).

Сербия – Дмитрович, Спайич, Рукавина, Младенович, Миленкович, Максимович, Гачинович (Радонич, 21), Ляйич (Милинкович-Савич, 87), Лазович (Живкович, 69), Тадич, Митрович.

Предупреждения: Пепе (45), Младенович (77), Спайич (79), Тадич (86).

Группа H

Франция – Исландия 4:0 (1:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 12 Умтити, 2:0 – 68 Жиру, 3:0 – 78 Мбаппе, 4:0 – 84 Гризманн.

Франция – Льорис, Павар, Умтити, Варан, Курзава (Кимпембе, 85), Канте (Лемар, 80), Погба, Матюиди, Жиру (Сиссоко, 90), Гризманн, Мбаппе.

Исландия – Халльдоурссон, Сигурдссон, Ингасон, Магнуссон, Арнасон, Сигурйонссон (Траустасон, 57), Гуннарссон, Гудмундссон (Финнбогасон, 62), Бьярнасон, Сигурдссон, Сайварссон (Скуласон, 84).

Предупреждения: Бьярнасон (51), Гризманн (90).

Андорра – Албания 0:3 (0:1, 0:2)

Голы: 0:1 – 21 Садику, 0:2 – 87 Балай, 0:3 – 90 Абраши.

Андорра – Гомес Морейра, Родригес Сория, Сан-Николас, Лима, Мартинес (Алаэс, 74), Ребес, Рубио, Вьейра, Валес (Пухоль, 84), Макс Льовера, Клементе (Сервос, 67).

Албания – Бериша, Хюсай, Алийи, Гимшити, Исмайли, Баша (Мемушай, 87), Каче, Джака (Абраши, 67), Грезда (Балай, 70), Узуни, Садику.

Предупреждения: Лима (6), Рубио (59), Мартинес (73), Гомес Морейра (82), Абраши (83).

Турция – Молдова 4:0 (2:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 24 Калдырым, 2:0 – 26 Тосун, 3:0 – 53 Тосун, 4:0 – 70 Айхан.

Турция – Гюнок, Айхан, Демирал, Челик, Калдырым, Текдемир, Токез (Белезоглу, 84), Чалханоглу (Языджи, 66), Тюрюч (Караджа, 78), Йылмаз, Тосун.

Молдова – Кошелев, Граур, Жардан, Рябчук, Карп (Цуркан, 46), Ионицэ, Розгонюк, Амброс (Николэеску, 57), Чеботару, Посмак, Гынсарь (Антонюк, 73).

Предупреждения: Рябчук (64), Ионицэ (65).

Напомним, что наша национальная команда в 1-м туре квалификации на Евро-2020 сенсационно сыграла вничью 0:0 с Португалией. Этот результат вызвал зависть в России.

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