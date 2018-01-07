Резонанс дня: жену знаменитого российского футболиста со скандалом выставили из самолета

Резонансный инцидент произошел в Москве с женой знаменитого российского футболиста Андрея Аршавина. Супругу форварда "Кайрата" Алису выставили с двумя детьми из самолета, сняв с рейса в Алма-Ату.
Скандальная ситуация, из-за которой взлет был задержан на 2 часа, случилась в ночь на 7 января, информирует издание 78.ru.
Сообщается, что летевшая вместе с дочерьми девушка отказалась сесть и пристегнуться, ходила по салону, игнорируя замечания бортпроводниц. Взлет был остановлен, а нарушительницу порядка сняли с борта и передали полицейским.
По словам самой Аршавиной, причиной скандала стала необходимость поменять подгузник ее дочери Есении.
"Старшая бортпроводница заявила, что от ребенка якобы сильно пахнет и это причина высадки. Никто из пассажиров не жаловался. Я ответила, что сейчас ее домою и сразу одену, но бортпроводница через какое-то время снова подошла ко мне и сказала: "Я приказываю вам посадить ребенка в таком виде!" Мне пришлось одеть памперс, посадить и пристегнуть. Когда в салон зашли сотрудники полиции, то были в шоке – они думали, что увидят пьяных дебоширов, но никак ни девушку с шестилетней дочерью и десятимесячной малышкой", – заявила Аршавина.
Супруга футболиста отметила, что полицейские помогли ей написать заявление на бортпроводницу и компанию "Аэрофлот".
"Время — два часа ночи, мы в аэропорту, у нас куча багажа, нас заставили все это снять с самолета. Мы поменяли билет, летим опять "Аэрофлотом". Полицейские помогли написать заявление на бортпроводницу. И на саму авиакомпанию мы тоже ночью написали заявление, приложив показания свидетелей", — добавила Алиса Аршавина.
Ранее "Обозреватель" сообщал, что в Москве устроили подставу киевскому "Динамо" с футболистом сборной Украины.