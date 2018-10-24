МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

''Респект'': поступок Роналду на Лиге чемпионов восхитил сеть

21тЧитать материал на украинском

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду отбил фаната от охраны и сделал с ним селфи. Этот поступок капитана сборной Португалии на матче Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" вызвал бурное обсуждение в интернете.

После игры на лондонском "Олд Траффорде" на стадион прорвался фанат. Стюарды повязали парня, но в последний момент он успел передать свой телефон звездному футболисту. Криштиану настроил камеру, отогнал охрану и сделал снимок со счастливым болельщиком.

Криштиану Роналду и болельщик

Криштиану Роналду и болельщик

sports.ru

Криштиану Роналду и болельщик

Криштиану Роналду и болельщик

sports.ru

Криштиану Роналду и болельщик

Криштиану Роналду и болельщик

sports.ru

Криштиану Роналду и болельщик

Криштиану Роналду и болельщик

sports.ru

Криштиану Роналду и болельщик

Криштиану Роналду и болельщик

sports.ru

"Что бы про него ни говорили, в нем больше человечного, чем у многих "звёзд"! Респект ему!" — восхищаются знаменитым спортсменом пользователи всемирной паутины.

''Респект'': поступок Роналду на Лиге чемпионов восхитил сеть
''Респект'': поступок Роналду на Лиге чемпионов восхитил сеть
Новости
Роналду похвастался обновкой за 2 млн евро: фотофакт

Напомним, что на чемпионате мира — 2018 в России Криштиану Роналду приятно удивил пользователей сети, откликнувшись на просьбу ребенка.

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Персона
Криштиану Роналду
Место
АнглияЛондон
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
22
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ященко Олег
Ященко Олег
Ай да Рональдо, ай да мододца!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги