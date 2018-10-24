''Респект'': поступок Роналду на Лиге чемпионов восхитил сеть

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду отбил фаната от охраны и сделал с ним селфи. Этот поступок капитана сборной Португалии на матче Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" вызвал бурное обсуждение в интернете.

После игры на лондонском "Олд Траффорде" на стадион прорвался фанат. Стюарды повязали парня, но в последний момент он успел передать свой телефон звездному футболисту. Криштиану настроил камеру, отогнал охрану и сделал снимок со счастливым болельщиком.

Криштиану Роналду и болельщик sports.ru

Криштиану Роналду и болельщик sports.ru

Криштиану Роналду и болельщик sports.ru

Криштиану Роналду и болельщик sports.ru

Криштиану Роналду и болельщик sports.ru

"Что бы про него ни говорили, в нем больше человечного, чем у многих "звёзд"! Респект ему!" — восхищаются знаменитым спортсменом пользователи всемирной паутины.

Напомним, что на чемпионате мира — 2018 в России Криштиану Роналду приятно удивил пользователей сети, откликнувшись на просьбу ребенка.