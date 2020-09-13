Решение "Вест Хэма" по Ярмоленко вызвало возмущение в Англии

Английские фанаты лондонского "Вест Хэма" высказали в сети возмущение решением тренерского штаба команды не поставить украинского футболиста Андрея Ярмоленко в стартовый состав на матч 1-го тура АПЛ против "Ньюкасл Юнайтед".

Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес выпустил нашего соотечественника лишь на 67-й минуте, когда команда проигрывала 0:1. В итоге встреча завершилась поражением 0:2.

В прошлом сезоне чемпионата Англии в Премьер-лиге Ярмоленко провел 23 матча, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, гол Ярмоленко в матче с "Челси" (3:2) в 32-м туре английской Премьер-лиги признан лучшим голом "Вест Хэма" в сезоне АПЛ 2019/20 по версии авторитетного портала football.london.

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