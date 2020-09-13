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Решение "Вест Хэма" по Ярмоленко вызвало возмущение в Англии

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
6,5 т.
Андрей Ярмоленко

Английские фанаты лондонского "Вест Хэма" высказали в сети возмущение решением тренерского штаба команды не поставить украинского футболиста Андрея Ярмоленко в стартовый состав на матч 1-го тура АПЛ против "Ньюкасл Юнайтед".

Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес выпустил нашего соотечественника лишь на 67-й минуте, когда команда проигрывала 0:1. В итоге встреча завершилась поражением 0:2.

"Ярмоленко - бомбардир ... нам нужны голы ... меня уже взбесило, почему его не выпускают в старте!"
"Не могу поверить, что Мойес посадил на скамейку запасных Андерсона и Ярмоленко. АПЛ возвращается, и это домашняя игра. Враг прогресса".
"Представьте, что вы посадили на скамейку игроков вроде Ярмоленко и Фелипе Андерсона в вашей первой игре сезона на своем домашнем стадионе. Даже Рой Ходжсон не стал бы этого делать"
"Ярмоленко нужно играть!!"
Ярмоленко за 20 минут сделал больше, чем вся команда за все 90".
Ярмоленко заслуживает лучшего".
"Как Ярмоленко и Фелипе Андерсон можно не ставить в старте "Вест Хэма"?
"Дэвид Мойес, уважайте себя и никогда не садите на скамейку Ярмоленко!!"
"Ярмоленко - лучший игрок "Вест Хэма" каждый раз, когда он играет, но он получает только 10-минутные эпизоды".

В прошлом сезоне чемпионата Англии в Премьер-лиге Ярмоленко провел 23 матча, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, гол Ярмоленко в матче с "Челси" (3:2) в 32-м туре английской Премьер-лиги признан лучшим голом "Вест Хэма" в сезоне АПЛ 2019/20 по версии авторитетного портала football.london.

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