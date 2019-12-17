"Рейтинг начинает падать": Шовковский откровенно высказался о Зеленском

Бывший голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский рассказал, что ему не нравится в президенте Украины Владимире Зеленском.

"Я уважаю выбор народа Украины. Негативное качество Зеленского — отсутствие опыта. Желание есть, но опыта почти нет. И тут на первое место выходит команда, а дальше уже личность лидера. Верю ли я в команду? Пока что я вижу, что рейтинг, который был в начале высоким - он начинает падать", - заявил легендарный вратарь в эфире Youtube-канала "Вацко-Light".

Александр Владимирович уверен, что футбол сейчас тесно интегрирован с политикой.

"Мы декларируем, что футбол вне политики, но так уже быть не может, потому что объемы информации, и объемы, которые футбол объединяет, это уже намного больше. Это такие широкие массы людей, что, хотим мы этого или нет, но футбол не может быть вне политики", - подытожил СаШо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шовковский предположил, что в столичном клубе существуют определенные внутренние проблемы в виде конфликтов.

По словам нынешнего помощника Андрея Шевченко в сборной Украины, он очень близко воспринимает неудачи "бело-синих".

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