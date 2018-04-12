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Реал - Ювентус: видео голов и скандальной развязки в невероятном четвертьфинале ЛЧ

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Английский арбитр Майкл Оливер удалил голкипера "Ювентуса" Луиджи Буффона на 7-й добавленной минуте встречи и лишил туринцев полуфинала Лиги чемпионов.

Мадридский "Реал" смог спастись на родном стадионе, проигрывая по ходу встречи 0:3.

"Обозреватель" предлагает своим читателям видео голов и последних секунд основного времени.

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"Реал Мадрид" Испания – "Ювентус" Италия - 1:3

0:1 – 2 Манджукич,

0:2 – 37 Манджукич,

0:3 – 60 Матюиди,

Удаление Буффона

1:3 – 90, пенальти Роналду.

Жеребьевка полуфиналов запланирована на 13 апреля. Первые матчи пройдут 24-25 апреля - ответные 1-2 мая.

Напомним, что ранее "Барселона" потерпела сенсационное разгромное поражение от "Ромы" и вылетела из ЛЧ.

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Темы
Лига чемпионовЮвентус - Реал Мадрид
Место
ИспанияМадрид
Объекты
Реал МадридФК Ювентус
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