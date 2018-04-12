Реал - Ювентус: видео голов и скандальной развязки в невероятном четвертьфинале ЛЧ

Английский арбитр Майкл Оливер удалил голкипера "Ювентуса" Луиджи Буффона на 7-й добавленной минуте встречи и лишил туринцев полуфинала Лиги чемпионов.
Мадридский "Реал" смог спастись на родном стадионе, проигрывая по ходу встречи 0:3.
"Обозреватель" предлагает своим читателям видео голов и последних секунд основного времени.
"Реал Мадрид" Испания – "Ювентус" Италия - 1:3
0:1 – 2 Манджукич,
0:2 – 37 Манджукич,
0:3 – 60 Матюиди,
Удаление Буффона
1:3 – 90, пенальти Роналду.
Жеребьевка полуфиналов запланирована на 13 апреля. Первые матчи пройдут 24-25 апреля - ответные 1-2 мая.
Напомним, что ранее "Барселона" потерпела сенсационное разгромное поражение от "Ромы" и вылетела из ЛЧ.
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