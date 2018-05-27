"Реал" установил невероятный рекорд мирового спорта

Мадридский "Реал" стал первым клубом в мировой истории, которому удалось выиграть баскетбольную Евролигу и футбольную Лигу чемпионов в одном сезоне, сообщает eurohoops.net.

20 мая баскетболисты "Реала" завоевали 10-й титул чемпиона Евролиги, а 26 мая футбольный "Реал" обыграл английский "Ливерпуль" (3:1) в финале Лиги чемпионов.

"Реал" за последние годы дважды был близок к покорению данного достижения. В 2014 году "Реал" проиграл "Маккаби" Тель-Авив в финале Евролиги (86:98 ОТ), за несколько дней до того, как футбольный отдел отпраздновал победу в финале ЛЧ над "Атлетико" (4:1 ОТ).

В 2015 году баскетбольная команда прошла выиграла Евролигу в Мадриде, но их футбольные коллеги уступили "Ювентусу" в полуфинале Лиги чемпионов.

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