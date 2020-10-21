"Реал" – "Шахтер": смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в среду, 21 октября, сыграет свой первый матч в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

Подопечные Луиша Каштру сразятся на выезде с мадридским "Реалом". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Реал – Шахтер. Начало – в 19:55 по киевскому времени.

Отметим, что "горняки" отправились в столицу Испании в ослабленном составе. На стадионе "Альфредо ди Стефано" не смогут сыграть полузащитник Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик и Виктор Коваленко, защитники Николай Матвиенко и Сергей Кривцов, а также форвард Жуниор Мораес.

ГДЕ СМОТРЕТЬ РЕАЛ – ШАХТЕР

Увидеть поединок чемпионов Украины и Испании можно будет на телеканале "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Кроме того, прямой эфир из Мадрида проведут российские вещатели "Матч! Премьер" и "Матч! Футбол" и белорусский "Беларусь 5. Интернет".

ПРОГНОЗ НА РЕАЛ – ШАХТЕР

Фаворитом игры считается мадридская команда, ставки на победу которой принимаются с коэффициентом 1,25.

Ничья оценивается котировкой 6,25. А показатели на успех донецкого коллектива достигают уровня 11,00.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Сербии, которую возглавляет Срджан Йованович. Ему будут помогать лайнсмены Урош Стойкович и Милан Михайлович. Роль четвертого рефери исполнит Новак Симович.

Кроме того, на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам, за которой будет следить Шимон Марчиняк из Польши.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Зинедин Зидан, главный тренер "Реала":

– Мы концентрируемся только на ближайшем матче. Мы готовимся к "Шахтеру." Если кто-то не может играть... Но не думаю, что что-то поменяется. "Шахтер" – это очень конкурентоспособная команда. Они будут играть теми, кто есть. У нас тоже длинная скамейка запасных. Мы будем готовиться как команда. У нас хорошие футболисты, мы это показали.

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

– У "Реала" больше вариантов для разнообразия состава, они более техничны. "Реал" – силен, они фавориты игры, но мы можем преподнести сюрприз. Попытаемся их удивить. Мы можем изменить наш план в ходе игры. "Шахтер" – команда, которая в чемпионате Украины владеет мячом 75% игрового времени. У нас – атакующий стиль, и логично, что "Реал" своей силой отберет у нас контроль мяча.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Реал": Куртуа – Начо, Эдер Милитао, Варан, Менди – Вальверде, Каземиро, Модрич – Асенсио, Бензема, Родриго

"Шахтер": Пятов – Додо, Хочолава, Бондарь, Корниенко – Маркос Антонио, Марлос, Майкон – Тете, Дентиньо, Соломон

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды лишь дважды пересекались между собой. В сезоне 2015/16 на групповом турнире Лиги чемпионов "Реал" добыл две победы – 4:0 дома и 4:3 на выезде.

Как сообщал OBOZREVATEL, помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Педро Харо назвал "Шахтер" командой, которая пребывает в упадке.