"Реал" - "Манчестер Сити": видеообзор Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" в среду, 26 февраля, в 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл дома "Манчестер Сити". Встреча на "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счетом 1:2.

После скучного первого тайма ситуация кардинально изменилась во втором. На гол Иско, Гваридола отреагировал выходом Стерлинга, который перевернул игру. Сперва Рахим ассистировал Жезусу, а затем заработал пенальти.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на видеообзор матча.

"Реал Мадрид" Испания – "Манчестер Сити" Англия 1:2 (0:0, 1:2)

Голы: 1:0 – 60 Иско, 1:1 – 78 Габриэл Жезус, 1:2 – 83, пенальти де Брюйне.

Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль, Варан, Менди, Рамос, Каземиро, Модрич (Васкес, 84), Иско (Йович, 84), Вальверде, Винисиус Жуниор (Бэйл, 75), Бензема.

Манчестер Сити – Эдерсон, Менди, Отаменди, Лапорт (Фернандиньо, 33), Уокер, Гюндоган, де Брюйне, Бернарду Силва (Стерлинг, 73), Родри Эрнандес, Марез, Габриэл Жезус.

Предупреждения: Менди (29), Вальверде (48), Модрич (54).

Удаление: Рамос (86).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее итальянский "Наполи" сыграл дома вничью с испанской "Барселоной" (1:1), немецкая "Бавария" в Лондоне разгромила "Челси" (3:0), "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" (1:0), "Боруссия" была сильнее ПСЖ (2:1), "Аталанта" дома не оставила шансов "Валенсии" (4:1), а "Лейпциг" был сильнее "Тоттенхэма" (1:0).

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