Самым ожидаемым матчем плей-офф Лиги чемпионов после жеребьевки сразу была признана дуэль "Реала" и "Манчестер Сити", первый матч которых пройдет 26 февраля в Мадриде.

Бомбовая вывеска, которая сопровождается возвращением Хосепа Гвардиолы в некогда "главное логово врага" и дуэлью каталонца с Мадридом. Но в то же время обе команды подходят к ЛЧ с рядом проблем, которые явно мешают сейчас выдать суперматч.

В последний раз "Реал" и "Ман Сити" встречались в ЛЧ в полуфиниле сезона 2015/16, в двух матчах забив только 1 гол

"Ман Сити" морально уже проиграл чемпионство в Англии, и на фоне недавного бана в Лиге чемпионов и слухов о возможном уходе Гвардиолы из "Сити" все больше теряет свою мощь. А "Реал" никак не может стабилизировать результаты и угнаться за "Барселоной" в чемпионате, ставя под сомнение правильность возвращения Зинедина Зидана в кресло "сливочных".

"Реал" в предстоящем матче из-за травм не может рассчитывать на полузащитника Серхио Асенсио и вингера Эдена Азара, на которого в этом сезоне возлагал большие надежды. У "Ман Сити" же пока под вопросом два атакера - Лерой Сане и Рахим Стерлинг.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча из Мадрида, который начнется 26 февраля в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА

Мадрид (Испания). "Сантьяго Бернабеу". 22:00

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

"Реал Мадрид" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) - 0:0

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В прямом эфире украинские болельщики смогут посмотреть топматч ЛЧ на телеканале "Футбол 2". Также трансляцию игры можно найти в интернете в сетке российских "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2", белорусского "Беларусь 5" и казахстанского "Казспорт"/Qazsport.

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