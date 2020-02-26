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26 февраля • обновлено в 13:45
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Реал - Манчестер Сити: смотреть онлайн матча плей-офф Лиги чемпионов

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Самым ожидаемым матчем плей-офф Лиги чемпионов после жеребьевки сразу была признана дуэль "Реала" и "Манчестер Сити", первый матч которых пройдет 26 февраля в Мадриде.

Бомбовая вывеска, которая сопровождается возвращением Хосепа Гвардиолы в некогда "главное логово врага" и дуэлью каталонца с Мадридом. Но в то же время обе команды подходят к ЛЧ с рядом проблем, которые явно мешают сейчас выдать суперматч.

В последний раз "Реал" и "Ман Сити" встречались в ЛЧ в полуфиниле сезона 2015/16, в двух матчах забив только 1 гол

В последний раз "Реал" и "Ман Сити" встречались в ЛЧ в полуфиниле сезона 2015/16, в двух матчах забив только 1 гол

"Ман Сити" морально уже проиграл чемпионство в Англии, и на фоне недавного бана в Лиге чемпионов и слухов о возможном уходе Гвардиолы из "Сити" все больше теряет свою мощь. А "Реал" никак не может стабилизировать результаты и угнаться за "Барселоной" в чемпионате, ставя под сомнение правильность возвращения Зинедина Зидана в кресло "сливочных".

"Реал" в предстоящем матче из-за травм не может рассчитывать на полузащитника Серхио Асенсио и вингера Эдена Азара, на которого в этом сезоне возлагал большие надежды. У "Ман Сити" же пока под вопросом два атакера - Лерой Сане и Рахим Стерлинг.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча из Мадрида, который начнется 26 февраля в 22:00.

Новости
"Реал" – "Манчестер Сити": прогноз на плей-офф Лиги чемпионов

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА

Мадрид (Испания). "Сантьяго Бернабеу". 22:00

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

"Реал Мадрид" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) - 0:0

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В прямом эфире украинские болельщики смогут посмотреть топматч ЛЧ на телеканале "Футбол 2". Также трансляцию игры можно найти в интернете в сетке российских "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2", белорусского "Беларусь 5" и казахстанского "Казспорт"/Qazsport.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Автор
Олекса Витер
Тема
Лига чемпионов
Персоны
Серхио Рамос Гарет Бэйл Карим Бензема Эден Азар Зинедин Зидан Давид Силва Лерой Сане Серхио Агуэро Александр Зинченко Пеп Гвардиола
Место
Испания Мадрид
Теги
ФК Манчестер Сити Реал Мадрид
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Ставка матча
все ставки
Томми Пол
VS
Александр Зверев
Победа Александра Зверева со счетом 2:0
1.66 Сделать ставку
Джон Изнер
VS
Маркос Хирон
Победа Маркоса Хирона с форой в +3,0 гейма
1.98 Сделать ставку
Сун У Квон
VS
Душан Лайович
Победа Душана Лайовича с форой в -0,5 гейма
1.92 Сделать ставку
Кайл Эдмунд
VS
Феликс Оже-Альяссим
Победа Кайла Эдмунда с форой в -2,0 гейма
1.90 Сделать ставку
Мугуруса
VS
Ястремская
Тотал больше 21,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Бенфика
VS
Шахтер
Инд. тотал Шахтера больше 1
2.03 Сделать ставку
Манчестер Юнайтед
VS
Брюгге
Победа Манчестер Юнайтед с форой (-1)
1.81 Сделать ставку
Селтик
VS
Копенгаген
Инд. тотал Селтика больше 1.5
1.71 Сделать ставку
Порту
VS
Байер
Инд. тотал Байера больше 1
1.59 Сделать ставку
Аякс
VS
Хетафе
Инд. тотал Аякса больше 1.5
1.88 Сделать ставку