"Реал Мадрид" вышел в финал клубного чемпионата мира

Мадридский "Реал" вышел в финал клубного чемпионата мира, обыграв японский клуб "Касима Антлерс". Встреча на стадионе "Шейх Зайед" в Абу-Даби завершилась со счётом 3:1.

Главным творцом победы королевского клуба стал Гарет Бэйл. Валлийский форвард оформил хет-трик, забив на 44-й, 53-й и 55-й минутах встречи. Полузащитник "Касимы Антлерс" Сёма Дои записал на свой счёт единственный гол японской команды в этом матче.

"Касима Антлерс" Япония – "Реал Мадрид" Испания 1:3 (0:1, 1:2)

Голы: 0:1 – 44 Бэйл, 0:2 – 53 Бэйл, 0:3 – 55 Бэйл, 1:3 – 78 Дои.

"Касима" Антлерс – Гвон Сун Тхэ, Чжон Сын Хен, Ямамото, Ниси (Андзаи, 56), Седзи, Лео Сильва, Нагаки (Утида, 46), Сержиньо, Эндо (Леандро, 83), Дои, Абе.

"Реал Мадрид" – Куртуа, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич, Льоренте, Васкес (Иско, 68), Кроос, Бэйл (Асенсио, 60; Каземиро, 74), Бензема.

Предупреждения: Карвахаль (42), Ямамото (52).

"Касима Антлерс" – "Реал Мадрид"

"Касима Антлерс" – "Реал Мадрид"

"Касима Антлерс" – "Реал Мадрид"

"Касима Антлерс" – "Реал Мадрид"

"Касима Антлерс" – "Реал Мадрид"

"Касима Антлерс" – "Реал Мадрид"

"Касима Антлерс" – "Реал Мадрид"

"Касима Антлерс" – "Реал Мадрид"

"Касима Антлерс" – "Реал Мадрид"

В финале клубного чемпионата мира "Реал" встретится с командой "Аль-Айн" из ОАЭ, которая в своём полуфинальном матче оказалась сильнее "Ривер Плейт" (2:2, 5:4 по пенальти). Матч состоится 22 декабря в 18:30 по киевскому времени.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Реал" пойдет на радикальный шаг из-за вратаря сборной Украины.