"Реал" - "Ливерпуль": обзор финала Лиги чемпионов в Киеве

Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" на НСК "Олимпийский" в Киеве обыграл "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов.

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"Реал Мадрид" Испания – "Ливерпуль" Англия - 3:1

Голы: 1:0 – 51 Бензема, 1:1 – 55 Мане, 2:1 – 64 Бэйл, 3:1 – 83 Бэйл.

Реал Мадрид – Навас, Варан, Марсело, Карвахаль (Начо, 37), Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Бэйл, 61), Кроос, Роналду, Бензема.

Ливерпуль – Кариус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фирмино, Вейналдум, Салах (Лаллана, 30), Милнер (Джан, 83), Мане, Хендерсон.

Предупреждение: Мане (82).

Напомним, что решающая встреча самого престижного футбольного клубного турнира Европы "Реал" - "Ливерпуль" завершилась со счетом 3:1. Ключевую роль в победу своей команды внес Гарет Бейл. Валлиец отметился дублем, при том, что первый гол уроженца Кардиффа стал настоящим супершедевром.