ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

"Реал" купил звезду соперника Украины в отборе Евро-2020

1.6тЧитать материал на украинском

Нападающий немецкого "Айнтрахта" и сборной Сербии Лука Йович продолжит карьеру в мадридском "Реале".

Футболист ближайшего соперника сборной Украины в отборе к чемпионату Европы 2020 года подписал с "королевским клубом" контракт на шесть лет – до конца сезона-2024/2025. В ближайшее время игрок пройдет медицинское обследование, сообщает пресс-служба "сливочных".

Новости
Скандальный Мораес не сыграет за сборную Украины в отборе Евро-2020: что произошло

Лука Йович

Лука Йович

Отметим, что в минувшем сезоне Йович принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счет 17 голов и пять результативных передач. Также в активе 21-летнего форварда 10 мячей и один голевой пас в 14 встречах Лиги Европы, где команда из Франкфурта дошла до полуфинала.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко изменил состав команды на игры с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня).

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Теги
Реал Мадридсборная Сербии по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения