"Реал" купил звезду соперника Украины в отборе Евро-2020

Нападающий немецкого "Айнтрахта" и сборной Сербии Лука Йович продолжит карьеру в мадридском "Реале".

Футболист ближайшего соперника сборной Украины в отборе к чемпионату Европы 2020 года подписал с "королевским клубом" контракт на шесть лет – до конца сезона-2024/2025. В ближайшее время игрок пройдет медицинское обследование, сообщает пресс-служба "сливочных".

Лука Йович

Отметим, что в минувшем сезоне Йович принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счет 17 голов и пять результативных передач. Также в активе 21-летнего форварда 10 мячей и один голевой пас в 14 встречах Лиги Европы, где команда из Франкфурта дошла до полуфинала.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко изменил состав команды на игры с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня).

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