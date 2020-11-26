Разгром "Шахтера": результаты Лиги чемпионов 25 ноября

8 матчами в группах А. B, C и D завершился 4-й тур Лиги чемпионов. Лучшие футбольные клубы Европы провели очередные поединки в самом престижном клубном турнире континента.

Среди результатов стоит отметить разгромное поражение донецкого "Шахтера", который пропустил четыре безответных мяч от "Боруссии" из Менхенгладбаха.

Встреча конкурентов "горняков" по группе B "Интера" и "Реала" завершилась со счетом 0:2 в пользу "сливочных".

"Атлетико" Испания – "Локомотив" Россия 0:0 (0:0, 0:0)

Атлетико – Облак, Лоди (Эрмосо, 60), Хименес, Триппьер, Савич, Сауль, Коке, Жоау Феликс, Льоренте (Лемар, 60), Корреа, Карраско (Камельо, 80).

Локомотив – Гильерме, Живоглядов, Серкейра, Рыбус, Игнатьев, Крыховяк, Куликов, Камано (Рыбчинский, 76), Миранчук (Магкеев, 77), Чорлука, Зе Луиш.

"Бавария" Германия – "Ред Булл" Австрия 3:1 (1:0, 2:1)

Голы: 1:0 – 42 Левандовски, 2:0 – 52, автогол Вебер, 3:0 – 68 Сане, 3:1 – 73 Бериша.

Бавария – Нойер, Ричардс (Хави Мартинес, 79), Боатенг, Павар (Люка Эрнандес, 63), Алаба, Коман (Дуглас Коста, 78), Горетцка, Мюллер, Рока, Гнабри (Сане, 62), Левандовски.

Ред Булл – Станкович, Кристенсен, Рамальо, Ульмер, Вебер, Юнузович (Адейеми, 71), Собослаи (Сучич, 71), Мвепу (Ашимеру, 71), Камара, Койта, Бериша.

Предупреждения: Нойер (24), Рока (48), Койта (58), Камара (90).

Удаление: Рока (66).

"Боруссия" М Германия – "Шахтер" Украина 4:0 (3:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 17, пенальти Штиндль, 2:0 – 34 Эльведи, 3:0 – 45 Эмболо, 4:0 – 77 Вендт.

Боруссия М – Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт, Штиндль (Бенеш, 81), Нойхаус (Закария, 69), Лазаро (Херрманн, 69), Крамер, Эмболо (Плеа, 69), Тюрам (Траоре, 84).

Шахтер – Пятов, Матвиенко, Кривцов, Бондарь, Додо, Степаненко, Алан Патрик (Майкон, 81), Соломон (Фернандо Педро, 59), Марлос (Маркос Антонио, 71), Тете, Мораес.

Предупреждения: Степаненко (45), Лазаро (48), Лайнер (90).

"Интер" Италия – "Реал Мадрид" Испания 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 7, пенальти Азар, 0:2 – 59 Родриго.

Интер – Ханданович, Хакими (Санчес, 63), Бастони (Д`Амброзио, 46), де Врей, Янг, Видаль, Гальярдини (Сенси, 78), Барелла, Шкриньяр, Мартинес (Перишич, 46), Лукаку (Эриксен, 86).

Реал Мадрид – Куртуа, Начо, Менди, Карвахаль, Варан, Эдегор (Каземиро, 58), Модрич, Кроос, Васкес, Азар (Винисиус Жуниор, 78), Мариано Диас (Родриго, 58).

Предупреждения: Гальярдини (19), Видаль (33), Сенси (86).

Удаление: Видаль (33).

"Олимпиакос" Греция – "Манчестер Сити" Англия 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 36 Фоден.

Олимпиакос – Жозе Са, Дрэгер (Врусай, 66), Ба, Сиссе, Рафинья, Масурас (Судани, 78), Мвила, Пепе (Бухалакис, 71), Камара, Фортунис, Рубен Семеду.

Манчестер Сити – Эдерсон, Менди (Зинченко, 78), Жоау Канселу, Рубен Диаш, Стоунз, Родри (Фернандиньо, 76), Гюндоган (Дойл, 86), Фоден, Бернарду Силва, Стерлинг (Марез, 76), Габриэл Жезус (Агуэро, 78).

Предупреждения: Рафинья (39), Стерлинг (39), Рубен Диаш (54), Гюндоган (86).

"Марсель" Франция – "Порту" Португалия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 39 Сануси, 0:2 – 72, пенальти Сержиу Оливейра.

Марсель – Манданда, Амави, Балерди, Сакаи, Камара (Кюизанс, 59), Луис Энрике (Пайет, 59), Ронжье, Товен (Аке, 78), Сансон (Нагатомо, 78), Альваро Гонсалес, Жермен (Бенедетто, 59).

Порту – Марчесин, Мбемба, Сарр, Сануси, Манафа, Корона (Тареми, 78), Груйич, Марега (Жоау Мариу, 79), Отавио, Диас (Накадзима, 79), Сержиу Оливейра (Лум, 90).

Предупреждения: Балерди (28), Сансон (36), Камара (49), Товен (54), Груйич (58), Пайет (85), Сержиу Оливейра (86).

Удаления: Груйич (67), Балерди (70).

"Ливерпуль" Англия – "Аталанта" Италия 0:2 (0:0, 0:2)

Голы: 0:1 – 60 Иличич, 0:2 – 64 Гозенс.

Ливерпуль – Алиссон, Уильямс, Уильямс, Матип (Минамино, 85), Цимикас (Робертсон, 61), Джонс, Милнер, Мане, Вейналдум (Фабиньо, 61), Салах (Фирмино, 61), Ориги (Диогу Жота, 61).

Аталанта – Голлини, Гозенс (Мохика, 75), Ромеро, Гимшити, Хатебур, Гомес, де Рон, Иличич (Сапата, 70), Пессина (Миранчук, 85), Фройлер, Толои.

Предупреждения: Цимикас (57), де Рон (89).

"Аякс" Нидерланды – "Мидтьюлланд" Дания 3:1 (0:0, 3:1)

Голы: 1:0 – 47 Гравенберх, 2:0 – 49 Мазрауи, 3:0 – 66 Нерес, 3:1 – 80, пенальти Мабил.

Аякс – Онана, Тальяфико, Блинд (Мартинес, 66), Мазрауи (Клайбер, 82), Схюрс, Классен (Альварес, 66), Лабьяд (Промес, 82), Тадич, Гравенберх, Нерес (Эккеленкамп, 90), Траоре.

Мидтьюлланд – Хансен, Святченко, Паулиньо Силва (Андерссон, 26), Шольц, Колс, Мадсен (Андерсон, 69), Оньека, Мабил, Систо (Пфайффер, 82), Дрейер (Исаксен, 82), Каба (Краев, 69).

Предупреждения: Нерес (41), Мадсен (43).

Удаление: Святченко (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, поединки 25 ноября были омрачены трагической новостью из Аргентины, где от сердечного приступа умер легендарный Диего Марадона.