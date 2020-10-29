Разгром России и осечка "Динамо": результаты Лиги чемпионов 28 октября

Восемью матчами в группах Е, F, G и H в Европе завершился второй тур футбольной Лиги чемпионов.

Кроме поединка в Будапеште, где "Динамо" упустило победу над местным "Ференцварошем", выигрывая 2:0, стоит отметить разгром "Краснодара" от "Челси" (0:4) и сухое поражение "Зенит" Ракицкого от "Боруссии" (0:2).

Лига чемпионов: результаты 28 октября

Группа E

"Краснодар" Россия – "Челси" Англия 0:4 (0:1, 0:3)

Голы: 0:1 – 37 Хадсон-Одои, 0:2 – 76, пенальти Вернер, 0:3 – 79 Зиеш, 0:4 – 90 Пулишич.

Краснодар – Сафонов, Рамирес, Смольников, Чернов, Панталеао, Ольссон (Сперцян, 82), Уткин (Сулейманов, 74), Вильена, Газинский, Мартынович, Берг (Сабуа, 87).

Челси – Менди, Рюдигер, Зума, Чилуэлл (Эмерсон, 81), Аспиликуэта, Зиеш (Абрахам, 80), Жоржиньо (Маунт, 71), Ковачич (Канте, 71), Хавертц, Хадсон-Одои (Пулишич, 71), Вернер.

Предупреждения: Ольссон (22), Мартынович (75).

"Севилья" Испания – "Ренн" Франция 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 55 де Йонг.

Севилья – Буну, Кунде, Навас, Диего Карлос, Акунья, Фернандо, Жордан (Гудель, 89), Оливер Торрес (Ракитич, 76), Окампос, Мунир (Васкес, 85), де Йонг (Эн-Несири, 85).

Ренн – Гомис, Траоре, Соппи (Далберт, 77), Ругани (Агерд, 17), Да Сильва, Бурижо (Леа Силики, 49), Мартен, Терье, Гренье (Дель Кастийо, 77), Доку, Гирасси.

Предупреждения: Оливер Торрес (31), Акунья (53), Леа Силики (58), Мартен (62), Да Сильва (87).

Группа F

"Брюгге" Бельгия – "Лацио" Италия 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 0:1 – 14 Корреа, 1:1 – 42, пенальти Ванакен.

Брюгге – Миньоле, Коссуну, Мата, Дели, Соболь, Ванакен, Вормер, Диатта, Ритс, де Кетеларе (Ланг, 84), Деннис (Крменчик, 88).

Лацио – Рейна, Габаррон (Перейра, 46), Худт, Ачерби, Марушич, Пароло, Милинкович-Савич, Фарес (Мурики, 56), Акпа-Акпро, Корреа, Кайседо (Чиж, 68).

Предупреждения: Диатта (32), Фарес (35), Габаррон (40), Худт (45), Акпа-Акпро (58), Деннис (69), Чиж (76), Ритс (88).

"Боруссия" Д Германия – "Зенит" Россия 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 78, пенальти Санчо, 2:0 – 90 Холанд.

Боруссия Д – Бюрки, Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Дауд (Азар, 67), Витцель, Рейна (Беллингем, 84), Санчо (Дилэйни, 84), Ройс (Брандт, 74), Холанд.

Зенит – Кержаков, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Дуглас Сантос, Вендел, Ерохин, Барриос (Сутормин, 81), Кузяев (Оздоев, 71), Дриусси (Жирков, 74), Дзюба (Мостовой, 46).

Предупреждения: Кузяев (26), Караваев (77).

Группа G

"Ювентус" Италия – "Барселона" Испания 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 14 Дембеле, 0:2 – 90, пенальти Месси.

Ювентус – Шченсны, Данило, Бонуччи, Демирал, Бентанкур (Артур, 83), Куадрадо, Кулусевски (Маккенни, 75), Рабьо (Бернардески, 83), Кьеза, Мората, Дибала.

Барселона – Нето, Серджи Роберто, Араухо (Бускетс, 46), Альба, Лангле, Пьянич, де Йонг, Дембеле (Фати, 66), Педри (Брэйтуэйт, 90), Гризманн (Фирпо, 89), Месси.

Предупреждения: Кулусевски (45), Серджи Роберто (60), Демирал (70), Куадрадо (74), Рабьо (79).

Удаление: Демирал (85).

"Ференцварош" Венгрия – "Динамо" Украина 2:2 (0:2, 2:0)

Голы: 0:1 – 28, пенальти Цыганков, 0:2 – 41 де Пена, 1:2 – 59 Нген, 2:2 – 90 Боли.

Ференцварош – Дибус, Хайстер, Блажич, Ковачевич (Двали, 86), Ловренчич (Ботка, 86), Зубков, Сомалиа, Нген, Харатин (Лаидуни, 65), Изаэл (Боли, 73), Шигер (Мак, 73).

Динамо – Бойко, Караваев, Забарный, Попов, Кендзера, Сидорчук, Буяльский (Гармаш, 82), Цыганков (Родригеш, 90), Шапаренко (Бэлуцэ, 89), де Пена, Супряга (Вербич, 90).

Предупреждения: Сомалиа (12), Хайстер (21), Харатин (26), Сидорчук (52), Лаидуни (71), Нген (72), Буяльский (76).

Удаление: Сидорчук (86).

Группа H

"Истанбул" Турция – ПСЖ Франция 0:2 (0:0, 0:2)

Голы: 0:1 – 64 Кин, 0:2 – 79 Кин.

Истанбул – Гюнок, Рафаэл, Болинголи-Мбомбо (Калдырым, 63), Шкртел, Епуряну, Озджан, Кахведжи, Вишча, Топал (Ба, 68), Тюрюч (Алексич, 81), Кривелли (Жулиано, 81).

ПСЖ – Навас, Курзава (Баккер, 87), Флоренци (Керер, 73), Кимпембе, Маркиньос, Ди Мария (Рафинья, 73), Данилу Перейра, Эррера (Гуйе, 87), Мбаппе, Кин, Неймар (Сарабия, 26).

Предупреждения: Кривелли (2), Епуряну (49), Топал (54), Керер (82).

"Манчестер Юнайтед" Англия – "РБ Лейпциг" Германия 5:0 (1:0, 4:0)

Голы: 1:0 – 21 Гринвуд, 2:0 – 74 Рэшфорд, 3:0 – 78 Рэшфорд, 4:0 – 87, пенальти Марсьяль, 5:0 – 90 Рэшфорд.

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Уан-Биссака (Туанзебе, 81), Магуайр, Линделеф, Шоу, Фред, Погба (Кавани, 81), ван де Бек (Бруну Фернандеш, 68), Матич (Мактомини, 63), Гринвуд (Рэшфорд, 63), Марсьяль.

РБ Лейпциг – Гулачи, Хенрихс (Забитцер, 63), Конате, Упамекано, Анхелиньо, Ольмо, Нкунку (Серлот, 65), Форсберг, Кампль (Клюйверт, 76), Хальстенберг, Поульсен.

Предупреждения: Матич (34), Хенрихс (46), Клюйверт (77), Забитцер (86).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне донецкий "Шахтер" выстоял нулевую ничью с "Интером".

Кроме того, в матче 2-го тура стоит отметить чудесное спасение мадридского "Реала". Испанцы проигрывали 0:2, но забили на 87-й и 93-й минутах.