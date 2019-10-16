"Украина просто пользовалась": партнер Роналду объяснил проигрыш в Киеве на Евро-2020

Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутиньо прокомментировал поражение своей команды в отборочном матче Евро-2020 против сборной Украины (1:2).

Жоао Моутиньо

"Мы ехали в Киев за победой, но не сумели добиться этой цели. Хорошо играли в атаке, имели голевые возможности, но столкнулись с хорошо организованной обороняющейся командой, и это создало нам трудности. Да и вратарь сборной Украины играл просто отлично. Мы сделали все для того, чтобы добиться лучшего результата, чем тот, который был зафиксирован, но сборная Украина играла слишком „низко“, при этом просто пользовалась нашими ошибками", - сказал Моутиньо в интервью португальским СМИ, сообщает dynamo.kiev.ua.

По его словам, сборной Португалии не удалось использовать свои возможности у ворот Пятова, что и привело к отрицательному результату.

"Мы оказывали необходимое давление на ворота соперника, и все, что нужно было — это реализовать те возможности, которые у нас были. Конечно, мы сейчас разочарованы, в футболе подобные вещи случаются. Так что теперь мы хотим оставить в прошлом поединок с Украиной и сосредоточиться на том, чтобы обыграть Сербию", — добавил португальский футболист.

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