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13 октября • обновлено в 19:20
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"Проблематично": Шевченко высказался о матче с Португалией

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Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко накануне важнейшего поединка отбора Евро-2020 с Португалией дал традиционную пресс-конференцию.

"Проблематично": Шевченко высказался о матче с Португалией

"Такой шанс, когда играешь с такой командой как Португалия - действующий чемпион Европы - нельзя упускать, чтобы отлично проявить себя. Мы однозначно будем играть в нашу игру и хотим показать себя достойно, перед родными болельщикам. Мы готовимся на серьезный матч с серьезным соперником, не учитывая никаких лишних нюансов. Да, любой команде проблематично играть через 2 дня на 3-й. Поэтому мы и сделали соответствующие замены, чтобы игроки получили меньше нагрузки и смогли завтра себя проявить по максимуму", - цитирует Шевченко корреспондент OBOZREVATEL.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу в 6-м туре отбора Евро-2020 обыграла команду Литвы (2:0) и практически гарантировала себе место в финальной части турнира.

Перед поединком стадион в Харькове фантастически исполнил гимн Украины, а во время игры болельщики отправили традиционное послание президенту России.

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Темы
Евро-2020 Украина - Португалия
Персона
Андрей Шевченко
Тег
Сборная Украины по футболу
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