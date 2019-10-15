"Как заснуть?!" Реакция соцсетей на фантастическую победу Украины в матче с Португалией

Украинские футбольные болельщики пришли в невероятный восторг от победы национальной сборной над Португалией в отборе Евро-2020.

Накануне "сине-желтые" обыграли действующих чемпионов континента – 2:1, и досрочно с первого места вышли на первенство будущего года.

На странице "Спортобоза" в социальной сети Facebook болельщики взорвались хвалебными комментариями в адрес украинской команды. Особо фанаты отметили работу тренерского штаба Андрея Шевченко, а самого наставника даже сравнили с легендарным Валерием Лобановским.

"Вообще я в шоке. Такой игры давно не видел. Шеве респект", "Это лучшее, что произошло за последние годы, большие молодцы, браво, Шевченко", "Работает тренер достойный Лобановского", "Это что-то из области фантастики!", "А я не верил в Шевченко, а он сделал команду", "Как заснуть после такого?", "Даже судья не помог португальцам", – пишут в комментариях под новостью о матче.

Отметим, что в Instagram команду Шевченко поздравили многие известные украинцы – теннисистки Леся Цуренка и Элина Свитолина, актриса Ольга Сумская, биатлонист Дмитрий Пидручный, борец Жан Беленюк.

Instagram Дмитрия Пидручного

Instagram Леси Цуренко

Instagram Элины Свитолиной

Instagram Жана Беленюка

Instagram Ольги Сумской

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины устроила фантастическое празднование выхода на Евро-2020 с переполненным НСК "Олимпийский".

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