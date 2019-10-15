Главная Новости
15 октября • обновлено в 12:22
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Как заснуть?!" Реакция соцсетей на фантастическую победу Украины в матче с Португалией

1.7т Читать материал на украинском

Украинские футбольные болельщики пришли в невероятный восторг от победы национальной сборной над Португалией в отборе Евро-2020.

Накануне "сине-желтые" обыграли действующих чемпионов континента – 2:1, и досрочно с первого места вышли на первенство будущего года.

На странице "Спортобоза" в социальной сети Facebook болельщики взорвались хвалебными комментариями в адрес украинской команды. Особо фанаты отметили работу тренерского штаба Андрея Шевченко, а самого наставника даже сравнили с легендарным Валерием Лобановским.

Новости
"Слишком": тренер Португалии назвал причину поражения от Украины

"Вообще я в шоке. Такой игры давно не видел. Шеве респект", "Это лучшее, что произошло за последние годы, большие молодцы, браво, Шевченко", "Работает тренер достойный Лобановского", "Это что-то из области фантастики!", "А я не верил в Шевченко, а он сделал команду", "Как заснуть после такого?", "Даже судья не помог португальцам", – пишут в комментариях под новостью о матче.

Отметим, что в Instagram команду Шевченко поздравили многие известные украинцы – теннисистки Леся Цуренка и Элина Свитолина, актриса Ольга Сумская, биатлонист Дмитрий Пидручный, борец Жан Беленюк.

"Как заснуть?!" Реакция соцсетей на фантастическую победу Украины в матче с Португалией

Instagram Дмитрия Пидручного

"Как заснуть?!" Реакция соцсетей на фантастическую победу Украины в матче с Португалией

Instagram Леси Цуренко

"Как заснуть?!" Реакция соцсетей на фантастическую победу Украины в матче с Португалией

Instagram Элины Свитолиной

"Как заснуть?!" Реакция соцсетей на фантастическую победу Украины в матче с Португалией

Instagram Жана Беленюка

"Как заснуть?!" Реакция соцсетей на фантастическую победу Украины в матче с Португалией

Instagram Ольги Сумской

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины устроила фантастическое празднование выхода на Евро-2020 с переполненным НСК "Олимпийский".

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Темы
Евро-2020 Украина - Португалия
Персона
Андрей Шевченко
Место
Украина Киев
Теги
Сборная Украины по футболу сборная Португалии по футболу
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
ГОООООЛЛЛЛЛ! Теперь можно смело тарифы повышать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Перець Барвiнок
Перець Барвiнок
красавчики
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel