Пятов повторил впечатляющее достижение Шовковского в сборной Украины

Голкипер Андрей Пятов сравнялся с Александром Шовковским по количеству официальных матчей за сборную Украины. На счету футболиста "Шахтера" и легенды "Динамо" теперь по 57 игр.

В тоже время, если брать по количеству минут, то Шовковский все еще выше — 5101 против 5087 у Пятова.

Как отмечает "Команда1" у Андрея больше сухих игр — 28 против 26. В лидеры он вышел в сентябре после победы над Словакией (1:0). А игра с Чехией (1:0) увеличила его отрыв.

Но по общему количеству сухих игр, с учетом спаррингов, Шовковский пока впереди — 46:40. Эту разницу он сделал как раз за счет товарищеских поединков. У Шовковского — 20 сухих поединков (из 35), у Пятова — 12 (из 28).

Сухие игры вратарей сборной Украины в официальных турнирах

Вратарь Годы И Мин СИ 1 Андрей Пятов 2007—… 57 5087 28 2 Александр Шовковский 1994—2007 57 5101 26 3 Олег Суслов 1994—1997 9 730 4 4 Валерий Воробьев 1999 2 180 2 Юрий Вирт 2001 2 180 2 6 Виталий Рева 2001—2002 4 360 2 7 Максим Левицкий 2001 3 182 1 8 Дмитрий Тяпушкин 1994—1995 4 360 1 9 Вячеслав Кернозенко 2000 1 90 0 Дмитрий Шутков 2003 1 90 0 Станислав Богуш 2009 1 90 0

И — игры в официальных турнирах, Мин — минуты, СИ — сухие игры.

Как сообщал OBOZREVATEL сборная Украины может сыграть с Россией в Лиге наций. Позже появился официальный ответ ФФУ по этому вопросу.