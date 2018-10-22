Пятов повторил впечатляющее достижение Шовковского в сборной Украины

Голкипер Андрей Пятов сравнялся с Александром Шовковским по количеству официальных матчей за сборную Украины. На счету футболиста "Шахтера" и легенды "Динамо" теперь по 57 игр.
В тоже время, если брать по количеству минут, то Шовковский все еще выше — 5101 против 5087 у Пятова.
Как отмечает "Команда1" у Андрея больше сухих игр — 28 против 26. В лидеры он вышел в сентябре после победы над Словакией (1:0). А игра с Чехией (1:0) увеличила его отрыв.
Но по общему количеству сухих игр, с учетом спаррингов, Шовковский пока впереди — 46:40. Эту разницу он сделал как раз за счет товарищеских поединков. У Шовковского — 20 сухих поединков (из 35), у Пятова — 12 (из 28).
Сухие игры вратарей сборной Украины в официальных турнирах
|Вратарь
|Годы
|И
|Мин
|СИ
|1
|Андрей Пятов
|2007—…
|57
|5087
|28
|2
|Александр Шовковский
|1994—2007
|57
|5101
|26
|3
|Олег Суслов
|1994—1997
|9
|730
|4
|4
|Валерий Воробьев
|1999
|2
|180
|2
|Юрий Вирт
|2001
|2
|180
|2
|6
|Виталий Рева
|2001—2002
|4
|360
|2
|7
|Максим Левицкий
|2001
|3
|182
|1
|8
|Дмитрий Тяпушкин
|1994—1995
|4
|360
|1
|9
|Вячеслав Кернозенко
|2000
|1
|90
|0
|Дмитрий Шутков
|2003
|1
|90
|0
|Станислав Богуш
|2009
|1
|90
|0
И — игры в официальных турнирах, Мин — минуты, СИ — сухие игры.
Как сообщал OBOZREVATEL сборная Украины может сыграть с Россией в Лиге наций. Позже появился официальный ответ ФФУ по этому вопросу.