Определился победитель Лиги чемпионов

Немецкая "Бавария" обыграла французский ПСЖ и в шестой раз в своей истории стала победительницей Лиги чемпионов. Финальный матч прошел в Лиссабоне на "Эштадиу да Луш" и завершился со счетом 1:0.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча ПСЖ – Бавария.

"Бавария" с первых секунд начала прессинговать, прижав парижан к воротам. К 10-й минуте ситуация более-менее выровнялась и уже не наблюдалось такого тотального превосходства немцев. Парижанам очень тяжело выходить со своей половины поля.

Анхель Ди Мария (в синем)

Несмотря на позиционное преимущество немцев, первую по настоящему опасную контратаку провел именно ПСЖ. Неймар ушел от соперника и не глядя пробил с левой низом под Нойером. Голкипер чудом зацепил ногой мяч, и тот отскочил ему в руку.

В ответ Левандовски нанес убойный удар, который приняла на себя штанга. Игра заметно оживилась и стала меньше времени проходить в центральном круге.

Бавария очень профессионально лишала соперника скорости, при этом сама достаточно быстро атаковала, захватив инициативу.

Концовка тайма прошла в штурме баварцев, однако за несколько секунд до перерыва ПСЖ мог спокойно открывать счет.

Немецкие футболисты совершили дикую ошибку, подарив мяч Мбапе у своей штрафной. Француз растерялся от такого подарка, сперва отдав лишнюю передачу на партнера, а затем несильно пробив четко в Нойера.

На 51-й минуте на поле едва не разгорелась потасовка после жесткого фола Гнабри на Неймаре. Своего бразильца сразу побежал защищать Леандро Паредес. Началась стычка, по итогам которой главный арбитр наградил "горчичниками" и Гнабри и Паредеса.

Неймар (в синем)

"Бавария" легко вела игру, раз за разом создавая опасности у ворот Наваса и на 60-й минуте открыла счет. Тактика мюнхенцев растаскивать оборону соперника фланговыми передачами дала свои плоды. Киммих зряче забросил на дальний угол вратарской, откуда Коман головой положил в сетку – 0:1.

ПСЖ ничего не мог сделать в атаке, всеми силами отойдя в защиту, и пытаясь не пропустить второй гол. Мбаппе и Неймару никак не удавалось обострить ситуацию возле ворот Нойера.

Роберт Левандовски (в красном)

За 10 минут до конца основного время Тухель бросил "пожарников" спасать ситуацию, выпустив Курзава и Шупо-Мотинга. На результат это не повлияло и "Бавария" в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов. Больше побед в турнире только на счету "Реала" (13) и "Милана" (7).

Мануэлю Нойеру пришлось несколько раз спасать свои ворота

ПСЖ Франция – "Бавария" Германия 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 59 Коман.

ПСЖ – Навас, Кимпембе, Керер, Тиаго Силва, Маркиньос, Эррера (Дракслер, 72), Паредес (Верратти, 65), Ди Мария (Шупо-Мотинг, 80), Бернат (Курзава, 80), Мбаппе, Неймар.

Бавария – Нойер, Боатенг (Зюле, 25), Алаба, Киммих, Горетцка, Дэвис, Алькантара (Толиссо, 86), Коман (Перишич, 68), Гнабри (Коутиньо, 68), Левандовски, Мюллер.

Предупреждения: Дэвис (28), Паредес (52), Гнабри (52), Зюле (56), Неймар (81), Тиаго Силва (83), Курзава (85), Мюллер (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, в плей-офф парижане одолели дортмундскую "Боруссию" (3:2 по сумме двух встреч), "Аталанту" (2:1) и "Лейпциг" (3:0). "Бавария" легко разобралась с "Челси" (7:1 после двух игр), "Барселоной" (8:2) и "Лионом" (3:0).

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