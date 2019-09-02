"Противно смотреть": Алиев разнес игру "Динамо"

Экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев раскритиковал работу президента киевского клуба и поддержал Александра Хацкевича, который недавно покинул пост главного тренера.

"Противно смотреть на игру "Динамо", не видно ничего. Все говорили, что Хацкевич виноват, а он ни в чем не виноват. Он свою работу выполнил полностью от А до Я. Он много сделал для поколения "Динамо", которое сейчас играет, он многим дал дорогу в большой футбол.

Я думаю, он хотел футболистов посильнее, чтобы клуб купил. Но президент рассказывает, что кризис, он пытается, но никто не хочет ехать, война. Но взять "Шахтер", футболисты же едут, играют, показывают, становятся чемпионами, выступают в Лиге чемпионов, причем неплохо. Здесь проблема не в тренере, пусть себе вопрос задаст президент. Почему он не может уговорить хороших футболистов", - сказал Алиев, которого цитирует телеканал "Футбол 1/2".

Александр Алиев dynamo.kiev.ua

Опальный экс-футболист "Динамо" провел параллель между своим поколением и нынешними игроками столичной команды.

"Знаю прекрасно, как было в наше время, когда все говорили, что Алиев и Милевский плохие, они гуляют, пьют. Согласен, я даже не скрываю, было. Но мы выходили на поле и играли, становились чемпионами, выступали в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Сейчас команда не показывает футбол во внутреннем чемпионате, не выходит в ЛЧ, играет вничью с "Олимпиком". Мы, когда проигрывали, прятались, чтобы нас не увидел президент и болельщики, это было стыдно. А сейчас некоторые футболисты сыграли вничью и гуляют по ночам", - отметил Алиев.

Также Алиев добавил, что новый тренер мало что сможет изменить в "Динамо".

"Что может изменить Михайличенко? Он давно работает в клубе, давно знает всю кухню, все, что происходило и происходит в команде. Поставьте Зидана, Моуриньо, ничего не поменяется. "Шахтер" уже пять лет не играет на своем стадионе, но три раза стал чемпионом Украины. Значит, у них идет нормальная работа, они могут, президент живет клубом. А мы говорим, что "Динамо" народная команда. Да сейчас уже больше "Шахтер" знают", – сказал Алиев.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в скандальном матче упустило победу над "Зарей" в Премьер-лиге.

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