"Просто ужасно": Мораес приехал в сборную Украины и сделал откровенное признание

Бразильский легионер "Шахтера" Жуниор Мораес, который накануне стал гражданином Украины, поделился эмоциями от вызова в главную команду страны.

По его признанию, в стане "желто-синих" царит теплая атмосфера, что добавляет футболисту уверенности. При этом бразилец отметил, что еще не выбрал композицию, которую исполнит на посвящении новичка сборной, да и поет не очень хорошо.

Жуниор Мораес ФК Шахтер

"Чувствую себя очень счастливым. Сегодня особенный день, о котором я мечтал годами. Семья поддержала меня, хотя знает, что теперь будем проводить меньше времени вместе. Тренерский штаб и футболисты встретили тепло. Чувствуется, что в команде отличная атмосфера. Песня для посвящения? Нет, пока не выбрал. На самом деле пою просто ужасно. Но знаю почти все слова гимна Украины и выполняю его с особым чувством", – сказал Мораес в интервью каналу "Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко резко отреагировал на вопрос о будущем в национальной команде защитника Ярослава Ракицкого.

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