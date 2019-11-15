Прогнулись: РФС впервые высказался о скандальной форме сборной России

Руководство Российского футбольного союза впервые прокомментировало скандал с новой формой сборной России, которая вызвала крайне негативную реакцию у болельщиков.

Как заявил глава РФС Александр Дюков, Adidas не согласовывал с руководителями российского футбола представленную экипировку.

Новая форма сборной России "Спорт-Экспресс"

"Adidas подготовил новый дизайн в сентябре 2018 года, РФС высказал свои пожелания и не согласовал подготовленный Adidas вариант. В январе 2019 года Adidas предложил другой вариант, но тоже не получил нашего одобрения, однако пустил в производство. В результате мы получили ту форму, которую получили", – сказал Дюков, которого цитирует "ТАСС".

Он заявил, что в РФС остались недовольны ни дизайном, ни качеством футболок.

"Надеемся, что Adidas проведет работу над ошибками. Пока будем выступать в той форме, которая есть", – отметил глава РФС.

Вместе с тем он добавил, что Adidas "пока не ответил на вопрос, будет ли этот вопрос (разработки и согласования нового дизайна - Ред.) решен".

Напомним, ранее стало известно, что большинство игроков сборной России, а также тренерский штаб остались недовольны новой формой и отказались выходить на матч отбора к Евро-2020 против Бельгии в новой экипировке.

Как сообщал OBOZREVATEL, особенностью скандальной формы сборной России стал перевернутый флаг РФ на рукавах. Как шутят пользователи в сети, в привычном виде российский триколор появляется только в одном варианте – если поднять руки вверх.

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