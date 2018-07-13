Продолжил демонстрировать: ФИФА снова наказала Хорватию на ЧМ-2018

Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал футбольные федерации Хорватии и Швеции на 50 тысяч швейцарских франков за нарушение маркетинговых правил и правил экипировки во время ЧМ-2018.

Как сообщае ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной футбольной федерации, ранее ФИФА уже наказывала обе сборные за аналогичные нарушения. Однако игроки хорватской и шведской команды продолжили выступать в экипировке неавторизированных коммерческих брендов.

Футболисты шведской сборной нарушили маркетинговые правила во время четвертьфинального матча с Англией. Хорватский игрок (правда, не сообщается, какой) также не вписался в нормы в поединке с англичанами, но уже в полуфинале ЧМ.

Напомним, сборная Хорватии, обыграв команду Англии в дополнительное время, вышла в финал чемпионата мира, где сыграет с французами. Финальный матч пройдет в Москве на стадионе "Лужники" 15 июля (начало - 18:00).

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