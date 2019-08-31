"Призрак": киевлянин посетил "Донбасс Арену" и рассказал, как умирает стадион

Киевлянин, зарегистрированный в Facebook под именем Vlad Filat, съездил в оккупированный Донецк где посетил и "Донбасс Арену". По словам автора через 5 лет стадион окончательно умрет.

За несколько дней его пост в интернете собрал более 600 комментариев и около 5400 перепостов.

Vlad Filat(c)

"За 150 рублей я заказал себе экскурсию по стадиону. Несмотря на все уверения ярой "республиканши", что тут полно людей и сюда приезжают со всего МИРА – я был единственный на 52-тысячном стадионе", - описал начало своего похода по арене Vlad Filat.

По словам путешественника ему было очень необычно и грустно из-за того, что невероятной красоты стадион пустует уже 5 лет.

"Санузлы потресканные, облицовка обветшала. Еще 5 лет, и стадион превратится в призрак. Как сказали работники "Арены", в мае собирались провести матч "ДНР" – Абхазия, но Ахметов запретил. Там же по месту есть музей ФК "Шахтер", где нон-стопом идет видеохроника памятных моментов под гимн клуба, с наградами команды и экспозицией. У экрана я провел полчаса. Видео громких побед и ликования "Донбасс Арены", всюду счастливые лица, флаги "Шахтера" и Украины, ни одного триколора или сепарской организации. На церемониях награждения, помимо традиционного Луческу и Ахметова, почти всегда стоит и Янукович", - подытожил Vlad Filat

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" признали состояние "Донбасс Арены", отмечающей 10-летний юбилей, аварийным.

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