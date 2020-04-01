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1 апреля • обновлено в 13:07
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Привязали к стулу: в дом знаменитого экс-футболиста сборной Англии вломились грабители

1.6т
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Грабители вломились в особняк экс-футболиста сборной Англии Эшли Коула и украли драгоценности.

Как сообщает издание The Sun, воры в балаклавах и камуфляже попали в дом бывшего игрока "Арсенала" и "Челси" через заднюю дверь и, по слухам, привязали его к стулу.

Эшли Коул

Эшли Коул

"Это был страшный опыт. Грабители вели себя, как настоящие профессионалы, и отлично знали, что им нужно делать. Должно быть, они были нацелены именно на дом Эшли и тщательно все спланировали", – передает слова источника английский таблоид.

Коул, который сейчас работает футбольным экспертом на телевидении и тренирует молодежную команду "Челси", был потрясен из-за возникшей ситуации, но в процессе ограбления не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезду "Атлетико" ограбили во время его приезда в Москву на матч Лиги чемпионов против "Локомотива".

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Теги
ФК Арсенал Лондон ФК Челси сборная Англии по футболу
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