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29 октября • обновлено в 21:45
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"Пришлось разнимать": легионер рассказал о конфликте в "Динамо"

2.2т Читать материал на украинском

Люксембуржский нападающий "Динамо" Жерсон Родригес признался, что в начале карьеры в Киеве у него была стычка с одноклубником Виталием Буяльским.

Жерсон Родригес в игре с "Шахтером"

Жерсон Родригес в игре с "Шахтером"

ФК Динамо

"Лучше всего налажено взаимодействие на поле с партнерами по "Динамо" - Вербичем, Кадири и Буяльским. Учу Виталия английскому, а он меня русскому и украинскому. Один раз у нас с ним было недопонимание на тренировке. Партнерам по команде пришлось нас разнимать. Но мы нашли общий язык, теперь хорошо общаемся", – цитирует Родригеса пресс-служба "Динамо".

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Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа, Родригес забил в ворота "Шахтера" свой дебютный гол за "Динамо", который посвятил памяти умершей в начале мая матери. "Мама, люблю тебя и скучаю", - написал Жерсон .

ФК "Шахтер" по-хамски отреагировал на пост футболиста команды соперника: "Ты выбрал неправильную команду".

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Персона
Жерсон Родригес
Тег
ФК Динамо Киев
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