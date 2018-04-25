Прибухнул? Российский комментатор засыпал оскорблениями звезду "Ливерпуля"

Известный российский журналист и комментатор Валисий Уткин отметился грязным высказыванием в адрес одного из лучших на сегодня футболистов мира Мохаммеда Салаха.
Комментируя феерическую игру египтянина в первом полуфинале Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Ромой", где тот отметился дублем, Уткин вспомнил о том, что сборная России сыграет с Египтом в одной группе на чемпионате мира.
Российский журналист выразил уверенность, что защитники хозяев Мундиаля-2018 не дадут развернуться Салаху. При этом Уткин не удержался от явно расистских оскорблений. "Федор Кудряшов уничтожит на чемпионате мира это кудрявое пугало!" – написал комментатор на своей странице в социальной сети Twitter.
Как сообщал "Обозреватель", британское издание Sun Sport с помощью киевского "Динамо" отреагировало на роскошную победу "Ливерпуля" над "Ромой".
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