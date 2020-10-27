Президент "Барселоны" ушел в отставку

Жозеп Бартомеу вместе с советом директоров покинул пост президента "Барселоны", информирует Twitter каталонской команды.

Соответствующее решение было принято после заседания руководителей "Барсы".

Бартомеу регулярно подвергался критике по поводу своей деятельности в последние годы. В частности, неоднократно выражал недовольство его работой капитан "Барселоны" Лионель Месси.

Как сообщал OBOZREVATEL, Месси, выступавший в каталонском клубе на протяжении 20 лет, в конце августа уведомил "Барселону", что он намеревался уйти бесплатно.

2 сентября состоялась встреча отца и агента Месси с президентом "Барселоны". Жорди Бартомеу не отошел от занимаемой позиции и потребовал выплаты 700 млн евро от клуба, который хочет подписать контракт с Лео.

Чтобы не доводить дело до суда, аргентинец принял решение продолжить выступление в "Барсе". Бартомеу заявил, что не будет вступать с Лео в конфликт.