Презентация Луческу в 'Динамо' под угрозой срыва: спортивные итоги 29 июля

Презентация Мирчи Луческу в качестве главного тренера киевского "Динамо" находится под угрозой срыва, а Александр Усик рассказал о трудностях с украинским языком.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 29 июля.

Кроме того, в России умер легендарный тренер по боксу Александр Николаев. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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