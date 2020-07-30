Презентация Луческу в "Динамо" под угрозой срыва: спортивные итоги 29 июля
Презентация Мирчи Луческу в качестве главного тренера киевского "Динамо" находится под угрозой срыва, а Александр Усик рассказал о трудностях с украинским языком.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 29 июля.
Кроме того, в России умер легендарный тренер по боксу Александр Николаев. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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