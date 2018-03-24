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Предателя Украины наказали в сборной России по футболу

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Уроженца Днепропетровска (ныне Днепр) Романа Нойштедтера оштрафовали за нарушение внутреннего распорядка сборной России по футболу, сообщает официальный сайт РФС. Кроме того наказан и еще один игрок команды - Константин Рауш.

Оба футболиста после разгромного поражения от Бразилии, отправились веселиться в ночной клуб.

"Мы понимаем, что подобное поведение сказывается на имидже сборной, даёт повод для ненужных разговоров и обсуждений. В соответствии с внутренним распорядком принято решение оштрафовать игроков", — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

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Игроки принесли свои извинения и согласились со штрафом.

"После игры с Бразилией с друзьями, которые присутствовали на игре, мы поужинали в одном из московских ресторанов. И тем самым нарушили график, в соответствии с которым после полуночи уже не должны были быть в общественном месте. Мы не правы, приносим свои извинения и согласны с наказанием в виде штрафа. В дальнейшем будем делать всё возможное, чтобы не повторить подобных ошибок и оставаться в числе кандидатов в национальную команду", — цитирует Рауша и Нойштедтера пресс-служба РФС.

Напомним, украинец Нойштедтер весной 2016 года официально стал гражданином Российской Федерации. Как сообщал "Обозреватель", спортсмен объяснил, почему променял Украину на Россию.

Персона
Роман Нойштедтер
Объект
сборная России по футболу
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