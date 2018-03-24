Предателя Украины наказали в сборной России по футболу

Уроженца Днепропетровска (ныне Днепр) Романа Нойштедтера оштрафовали за нарушение внутреннего распорядка сборной России по футболу, сообщает официальный сайт РФС. Кроме того наказан и еще один игрок команды - Константин Рауш.

Оба футболиста после разгромного поражения от Бразилии, отправились веселиться в ночной клуб.

"Мы понимаем, что подобное поведение сказывается на имидже сборной, даёт повод для ненужных разговоров и обсуждений. В соответствии с внутренним распорядком принято решение оштрафовать игроков", — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

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Игроки принесли свои извинения и согласились со штрафом.

"После игры с Бразилией с друзьями, которые присутствовали на игре, мы поужинали в одном из московских ресторанов. И тем самым нарушили график, в соответствии с которым после полуночи уже не должны были быть в общественном месте. Мы не правы, приносим свои извинения и согласны с наказанием в виде штрафа. В дальнейшем будем делать всё возможное, чтобы не повторить подобных ошибок и оставаться в числе кандидатов в национальную команду", — цитирует Рауша и Нойштедтера пресс-служба РФС.

Напомним, украинец Нойштедтер весной 2016 года официально стал гражданином Российской Федерации. Как сообщал "Обозреватель", спортсмен объяснил, почему променял Украину на Россию.