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Появилось видео жесткого избиения украинского арбитра на Закарпатье

2.2тЧитать материал на украинском

В сети появилась видео запись скандала на матче Высшей лиги чемпионата Закарпатской области по футболу между командами "Карпаты" и "Поляна" из одноименного села в Свалявском районе.

В ролике болельщики "Карпат" из поселка Дубовое Тячевского района жестко бьют главного рефери встречи.

Инцидент произошел после того, как арбитр удалил с поля вратаря хозяев. Это возмутило местных фанатов и они выбежали на поле, устроив драку. Несколько человек повалили судью на землю и стали бить его ногами. Остановить избиение смогло только вмешательство полицейских.

Избиение арбитра на Закарпатье

Избиение арбитра на Закарпатье

Избиение арбитра на Закарпатье

Избиение арбитра на Закарпатье

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Напомним, что в мае подобным скандалом завершился матч второй лиги чемпионата Украины между винницкой "Нивой" и житомирским "Полесьем". После финального свистка на поле выбежали болельщики винничан и начали избивать главного арбитра встречи .

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леня зе
леня зе
та погодьде,вот вам заголовок:Появилось видео жесткого избиения украинского арбитра на Закарпатье.теперь меняем. Появилось видео жесткого избиения украинского арбитра на Донбассе,что мы видим?Сепары,совсем ох%ели,вот она наглядная манипуляция чубатыми,но в данном случае-эти закарпатские совсем ох%ели.Давай Обоз,мы за тобой следим.
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МОСКАЛЯМ Кінець
МОСКАЛЯМ Кінець
Дикі люди, бурячихи перепили. Дискваліфікувати приймаючу команду на 2 сезони.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Свиньи в Европе ….а вы что от них ждали ????
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