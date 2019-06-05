Появилось видео жесткого избиения украинского арбитра на Закарпатье

В сети появилась видео запись скандала на матче Высшей лиги чемпионата Закарпатской области по футболу между командами "Карпаты" и "Поляна" из одноименного села в Свалявском районе.

В ролике болельщики "Карпат" из поселка Дубовое Тячевского района жестко бьют главного рефери встречи.

Инцидент произошел после того, как арбитр удалил с поля вратаря хозяев. Это возмутило местных фанатов и они выбежали на поле, устроив драку. Несколько человек повалили судью на землю и стали бить его ногами. Остановить избиение смогло только вмешательство полицейских.

Избиение арбитра на Закарпатье

Избиение арбитра на Закарпатье

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Напомним, что в мае подобным скандалом завершился матч второй лиги чемпионата Украины между винницкой "Нивой" и житомирским "Полесьем". После финального свистка на поле выбежали болельщики винничан и начали избивать главного арбитра встречи .

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