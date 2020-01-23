Появились новые подробности трансфера украинца в европейский гранд

Украинский защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко является главной кандидатурой на позицию нового центрального защитника лондонского "Арсенала" в зимнее трансферное окно.

Как сообщает агентство Zbirna, в подписании украинца лично заинтересован главный тренер "канониров" Микель Артета, который следил за Матвиенко на протяжении последних двух лет и хотел организовать его трансфер в "Манчестер Сити". Испанец работал в клубе Александра Зинченко помощником Пепа Гвардиолы.

Николай Матвиенко

Кроме того, тренерский штаб "Арсенала" контактировал с неназванным украинским специалистом, пытаясь узнать больше информации об игровых и моральных качествах нашего футболиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, агент Николая Матвиенко рассказал о том, что лондонский клуб контактировал с донецким "Шахтером" на счет трансфера украинского защитника.

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