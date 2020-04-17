Итальянские футбольные болельщики смогут посещать стадионе не ранее весны будущего года.

Такими неутешительными данными располагает портал Polesine 24. Как утверждает источник, Италия будет выходит из карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса, в четыре фазы.

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Планируется, что 31 мая будут возобновлены матчи национального футбольного чемпионата во всех лигах и первенства других командных видов спорта. При этом соревнования будут проходить без присутствия зрителей.

Итальянские фанаты

Лишь в марте 2021 года для фанатов будут открыты стадионы, а с 1 апреля в стране будут сняты все ограничения и открыты границы.

Отметим, что итальянская Серия А была приостановлена из-за коронавируса после 26-го тура. Турнирную таблицу возглавляет "Ювентус" с 63 очками, второе место занимает "Лацио" с 62 очками.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по футболу англичанин Норман Хантер умер от коронавируса.

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