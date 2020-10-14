Появились фото из раздевалки сборной Украины после победы над Испанией

Тренер сборной Украины Александр Шовковский и помощник Андрея Шевченко Мыкола Васильков выложили фотографии из раздевалки "сине-желтой" команды.

Кадры сделаны сразу после сенсационной победы наших футболистов в 4-м туре Лиги наций над командой Испании.

На снимках уставшие, но довольные украинцы, эмоционально празднуют заслуженный триумф.

Как сообщал OBOZREVATEL, после игры Цыганков отказался считать себя героем, а Андрей Шевченко дал откровенный комментарий.