Появились фото из раздевалки сборной Украины после победы над Испанией

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Появились фото из раздевалки сборной Украины после победы над Испанией

Тренер сборной Украины Александр Шовковский и помощник Андрея Шевченко Мыкола Васильков выложили фотографии из раздевалки "сине-желтой" команды.

Кадры сделаны сразу после сенсационной победы наших футболистов в 4-м туре Лиги наций над командой Испании.

На снимках уставшие, но довольные украинцы, эмоционально празднуют заслуженный триумф.

Сборная Украины празднует победу
Сборная Украины по футболу

Как сообщал OBOZREVATEL, после игры Цыганков отказался считать себя героем, а Андрей Шевченко дал откровенный комментарий.

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