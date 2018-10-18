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''Поцелуи мужчин'': в "Заре" рассказали о футболистах-геях

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Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов признался, что не допустит попадания в команду футболистов-геев.

"Я против пропаганды этого. Я не призываю никого убивать или сажать людей. Выгнал бы из "Зари" футболистов, которые любят обниматься и целоваться? Во-первых, я не допущу, чтобы они сюда попали. А потом уже будем дальше… Это для меня неприемлемо однозначно", – сказал Рафаилов в эфире передачи "Футбольный на голову".

Сергей Васильевич вспомнил шокирующий случай в Англии.

"Что такого страшного в Манчестере увидел? Это было ближе к обеду, далеко от нашей гостиницы. Кафе. Сидит мужчина. Я зашёл туда выпить кофе. Вдруг он поднимается и бежит навстречу. Мне же интересно – куда? Я почему-то думал, что это будет девушка. Но когда заходит туда парень… У нас тоже сейчас модно, что мужики встречаются, обнимаются. Но это был другого рода поцелуй – это был поцелуй в губы. Сразу с порога, такой длительный. Не могу сказать, это было с языком или без", – заявил Рафаилов.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Москве жестоко избили фаната-гея.

Персона
Сергей Рафаилов
Объект
ФК Заря
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Miramax Max
Miramax Max
а может это были кавказцы у них это приветствие такое - а не принадлежность к сексу
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