"После Киева": тренер "Челси" пожаловался на матч с "Динамо"

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри выразил недовольство игровым календарем команды.

По словам итальянского специалиста, его подопечным придется выйти на матч национального чемпионата чуть более чем через двое суток после поединка с киевским "Динамо" в Лиге Европы.

Маурицио Сарри

"В Италии вы можете попросить перенести игру на понедельник, чтобы иметь больше отдыха. Нам же придется играть в Премьер-лиге через 62 часа после встречи с Киевом. У них молодая и физически мощная команда. Оба матча будут тяжелыми. У них быстрые вингеры, и нам нужно будет хорошо себя показать", – заявил Сарри на предматчевой пресс-конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском "Динамо" рассказали о невероятных кадровых потерях перед матчем 1/8 финала Лиги Европы, который пройдет в четверг, 7 марта.

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