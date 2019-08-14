"Пошли на х**!" Фанаты "Динамо" жестко обратились к капитану команды - видео 18+

Киевское "Динамо" не сумело преодолеть 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, уступив бельгийскому "Брюгге" (0:1, 3:3), и продолжит выступления во второстепенной Лиги Европы.

После игры Виктор Цыганков подошел к болельщикам, и диалог получился крайне неприятным для капитана "бело-синих", с обилием претензий и нецензурной лексики.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику (18+)

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" третий год подряд провалило квалификацию Лиги чемпионов, не сумев пробиться в групповой раунд, что является клубным антирекордом. Фиаско в играх с "Брюгге" повлекло за собой отставку главного тренера "бело-синих" Александра Хацкевича.

О спорте и не только – в нашем Instagram!