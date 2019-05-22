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Порох забил Зеленскому: эпизод чемпионата Украины вызвал ажиотаж в сети

7.3тЧитать материал на украинском

На футбольном матче чемпионата Украины в первой лиге гол в ворота ФК "Сумы", который защищал вратарь по фамилии Зеленский, забил гол защитник МФК "Николаев" по фамилии Порох.

Порох забил Зеленскому: эпизод чемпионата Украины вызвал ажиотаж в сети
Порох забил Зеленскому: эпизод чемпионата Украины вызвал ажиотаж в сети

Такое курьезное совпадение фамилий двух экс-кандидатов на пост президента Украины вызвал ажиотаж среди болельщиков.

Порох забил Зеленскому: эпизод чемпионата Украины вызвал ажиотаж в сети

tribuna.com

Отметим, что в протоколе гол Богдана Пороха на 60-й минуте, сделавший счет 5:0, оформили как автогол Александра Яцюченко. В итоге матч завершился со счетом 8:0. Это стало для "Сум" самым крупным поражением в истории.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в матче Первой лиги чемпионата Украины "Рух" (Винники) – "Волынь" (Луцк) один из футболистов показал рефери желтую карточку.

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Место
Украина
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