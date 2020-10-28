Поражение России и спасение "Реала": результаты Лиги чемпионов 27 октября

Восемью матчами в группах A, B, С и D в Европе стартовал 2-й тур Лиги чемпионов УЕФА.

Кроме сенсации в Киеве, где донецкий "Шахтер" выстоял нулевую ничью с "Интером", стоит отметить чудесное спасение мадридского "Реала". Испанцы проигрывали 0:2, но забили на 87-й и 93-й минутах.

Также стоит отметить второе подряд поражение российского "Локомотива". Домашняя игра против мюнхенской "Баварии" завершилась со счетом 1:2.

Лига чемпионов: результаты 27 октября

Группа А

"Локомотив" Россия – "Бавария" Германия 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 13 Горетцка, 1:1 – 70 Миранчук, 1:2 – 79 Киммих.

Локомотив – Гильерме, Серкейра, Живоглядов, Рыбус, Игнатьев (Жемалетдинов, 76), Крыховяк, Миранчук, Куликов (Лисакович, 89), Чорлука (Райкович, 46), Зе Луиш, Смолов (Рыбчинский, 75).

Бавария – Нойер, Павар, Зюле, Алаба, Люка Эрнандес, Горетцка (Хави Мартинес, 46), Киммих, Мюллер (Гнабри, 46), Толиссо, Коман (Дуглас Коста, 69), Левандовски.

Предупреждения: Живоглядов (17), Люка Эрнандес (48), Серкейра (50), Жемалетдинов (84).

"Атлетико" Испания – "Ред Булл" Австрия 3:2 (1:1, 2:1)

Голы: 1:0 – 29 Льоренте, 1:1 – 40 Собослаи, 1:2 – 47 Бериша, 2:2 – 52 Жоау Феликс, 3:2 – 85 Жоау Феликс.

Атлетико – Облак, Триппьер, Лоди (Эрмосо, 82), Фелипе, Савич, Эррера (Торрейра, 82), Коке, Корреа, Льоренте, Жоау Феликс, Суарес (Лемар, 82).

Ред Булл – Станкович, Ульмер, Вебер (Онгене, 63), Кристенсен, Рамальо, Юнузович (Ашимеру, 63), Мвепу, Собослаи, Камара, Бериша, Дака (Койта, 30; Окафор, 84).

Предупреждения: Рамальо (12), Вебер (23), Льоренте (64).

Группа B

"Шахтер" Украина – "Интер" Италия 0:0 (0:0, 0:0)

Шахтер – Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава (Матвиенко, 62), Корниенко, Маркос Антонио, Соломон, Тете, Майкон, Дентиньо (Тайсон, 15), Марлос (Алан Патрик, 88).

Интер – Ханданович, Хакими, Бастони, де Врей, Янг (Пинамонти, 85), Барелла, Видаль (Эриксен, 79), Брозович, Д`Амброзио (Дармиан, 80), Мартинес (Перишич, 72), Лукаку.

Предупреждения: Бастони (31), Видаль (64).

"Боруссия" М Германия – "Реал Мадрид" Испания 2:2 (1:0, 1:2)

Голы: 1:0 – 33 Тюрам, 2:0 – 58 Тюрам, 2:1 – 87 Бензема, 2:2 – 90 Каземиро.

Боруссия М – Зоммер, Эльведи, Гинтер, Лайнер, Бенсебайни, Хофманн, Крамер, Штиндль (Вольф, 79), Нойхаус, Плеа (Эмболо, 79), Тюрам (Херрманн, 71).

Реал Мадрид – Куртуа, Рамос, Варан, Менди, Васкес, Каземиро, Кроос (Модрич, 71), Асенсио (Родриго, 84), Вальверде, Винисиус Жуниор (Азар, 70), Бензема.

Предупреждения: Штиндль (55), Бенсебайни (79), Нойхаус (85), Каземиро (89).

Группа C

"Порту" Португалия – "Олимпиакос" Греция 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 11 Фабиу Виейра, 2:0 – 85 Сержиу Оливейра.

Порту – Марчесин, Мбемба, Манафа, Пепе, Сануси, Отавио (Груйич, 70), Урибе, Корона (Эванилсон, 69), Фабиу Виейра (Накадзима, 60), Марега, Сержиу Оливейра (Ромариу Баро, 89).

Олимпиакос – Жозе Са, Холебас (Рубен Винагре, 70), Рубен Семеду, Сиссе, Рафинья, Бухалакис (Пепе, 84), Ранджелович (Брума, 70), Масурас (Фортунис, 53), Мвила, Вальбуэна (Кока, 84), Эль-Араби.

Предупреждения: Корона (61), Фортунис (80), Урибе (82), Манафа (90).

"Марсель" Франция – "Манчестер Сити" Англия 0:3 (0:1, 0:2)

Голы: 0:1 – 18 Ферран Торрес, 0:2 – 76 Гюндоган, 0:3 – 81 Стерлинг.

Марсель – Манданда, Амави, Сакаи, Балерди, Камара, Товен (Пайет, 78), Ронжье (Сансон, 64), Чалета-Цар, Радонич (Бенедетто, 78), Альваро Гонсалес, Кюизанс (Гуйе, 85).

Манчестер Сити – Эдерсон, Рубен Диаш, Лапорт (Стоунз, 77), Уокер, Зинченко (Жоау Канселу, 68), Фоден, де Брюйне (Палмер, 82), Стерлинг, Гюндоган (Бернарду Силва, 78), Ферран Торрес (Марез, 77), Родри.

Предупреждения: Лапорт (58), Амави (62), Чалета-Цар (71).

Группа D

"Ливерпуль" Англия – "Мидтьюлланд" Дания 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 55 Диогу Жота, 2:0 – 90, пенальти Салах.

Ливерпуль – Алиссон, Робертсон, Гомес, Александер-Арнолд, Фабиньо (Уильямс, 30), Милнер, Шакири, Диогу Жота (Фирмино, 81), Хендерсон (Вейналдум, 46), Минамино (Мане, 60), Ориги (Салах, 60).

Мидтьюлланд – Андерсен, Андерссон, Святченко, Шольц, Паулиньо Силва, Систо (Эвандер, 72), Мабил (Андерсон, 66), Оньека, Дрейер, Каюсте (Краев, 81), Каба (Пфайффер, 81).

Предупреждения: Шольц (19), Оньека (25), Каюсте (32), Милнер (41), Паулиньо Силва (90).

"Аталанта" Италия – "Аякс" Нидерланды 2:2 (0:2, 2:0)

Голы: 0:1 – 30, пенальти Тадич, 0:2 – 38 Траоре, 1:2 – 54 Сапата, 2:2 – 60 Сапата.

Аталанта – Спортьелло, Хатебур, Толои, Гимшити, Гозенс, Иличич (Малиновский, 78), Фройлер, Гомес (Муриэль, 78), Пашалич, Ромеро, Сапата.

Аякс – Онана, Мазрауи (Клайбер, 56), Схюрс, Блинд, Тальяфико, Тадич, Классен, Антони (Лабьяд, 90), Гравенберх, Нерес (Промес, 69), Траоре.

Предупреждения: Траоре (6), Классен (20), Иличич (23), Мазрауи (25), Гимшити (66), Малиновский (90).

Отметим, что в среду, 28 октября, свой матч в Лиге чемпионов проведет киевское "Динамо". Уже опубликован список телеканалов, которые покажут игру.