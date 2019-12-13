Главная Новости
13 декабря • обновлено в 13:16
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Полный провал: Кипр обогнал Украину в таблице коэффициентов УЕФА

470
Читать материал на украинском

По итогам матчей еврокубков Украина осталась на 10 месте в таблице коэффициентов УЕФА 2020, но опустилась на 13 позицию в рейтинге 2021 года, пропустив вперед Кипр.

Как сообщает XSport, кипрский "АПОЭЛ" сумел в домашнем матче обыграть "Севилью" со счетом 1:0, набрав больше очков, чем "Шахтер", "Динамо" и "Александрия" вместе взятые. Победа принесла им 0,4 очка, а ничья киевского клуба в поединке с "Лугано" дала Украине 0,2 балла. Кроме киприотов, нас обогнали Турция и Австрия, у которой осталось еще два представителя в еврокубках.

УЕФА обновил таблицу коэффициентов

УЕФА обновил таблицу коэффициентов

Футбол 24

Таблица коэффициентов УЕФА 2021

Таблица коэффициентов УЕФА 2021

Стоит отметить, что в случае окончания сезона на 11 месте или ниже чемпион нашей страны лишится прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов и будет вынужден проходить квалификацию.

Новости
Пушка страшная: "Александрия" забила один из лучших голов Лиги Европы

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" повторило клубный антирекорд в еврокубках, не сумев выиграть у "Лугано".

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Темы
Лига чемпионов Лига Европы
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер ПФК Александрия УЕФА
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
обос а где мощный провал или фантастический позор?))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги