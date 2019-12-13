Полный провал: Кипр обогнал Украину в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам матчей еврокубков Украина осталась на 10 месте в таблице коэффициентов УЕФА 2020, но опустилась на 13 позицию в рейтинге 2021 года, пропустив вперед Кипр.

Как сообщает XSport, кипрский "АПОЭЛ" сумел в домашнем матче обыграть "Севилью" со счетом 1:0, набрав больше очков, чем "Шахтер", "Динамо" и "Александрия" вместе взятые. Победа принесла им 0,4 очка, а ничья киевского клуба в поединке с "Лугано" дала Украине 0,2 балла. Кроме киприотов, нас обогнали Турция и Австрия, у которой осталось еще два представителя в еврокубках.

УЕФА обновил таблицу коэффициентов Футбол 24

Таблица коэффициентов УЕФА 2021

Стоит отметить, что в случае окончания сезона на 11 месте или ниже чемпион нашей страны лишится прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов и будет вынужден проходить квалификацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" повторило клубный антирекорд в еврокубках, не сумев выиграть у "Лугано".

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