Полный игнор: СМИ сообщили о конфликте в "Барселоне"

Мегатрансфер этого лета Антуана Гризманна в "Барселону" может вызвать конфликт внутри звездного ансамбля каталонской команды.

31 июля к тренировкам "Барселоны" подключился Луис Суарес, который вернулся в расположение команды после отпуска. По информации Cuatro и Onda Cero, в первый же день совместных занятий стало заметно недружелюбное отношение Суареса к новичку каталонцев французу Антуану Гризманну.

По данным СМИ, Суарес игнорировал нового партнера, всячески избегал смотреть ему в глаза и не реагировал на его комментарии.

Антуан Гризманн и Луис Суарес sport24info.ma

Сообщается, что такая неприязнь может быть вызвана высказываниями Гризманна во время чемпионата мира-2018. Тогда, перед матчем 1/4 финала между сборными Франции и Уругвая, Гризманн заявил, что чувствует себя наполовину уругвайцем. Суарес не стал скрывать своего недовольства от услышанного, заявив, что Гризманн, прежде всего, француз, а значит, не знает, что такое быть уругвайцем.

После своего перехода в "Барселону" Гризманн заявлял, что не получал приветственных сообщений от Лионеля Месси и Луиса Суареса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболисты "Барселоны" устроили бунт в команде.

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