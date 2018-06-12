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Полный хаос: СМИ сообщили о провале подготовки сборной России к ЧМ-2018

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Сборная России по футболу подходит абсолютно неподготовленной к старту домашнего чемпионата мира 2018 года. Тренерский штаб команды не может определиться ни с тактикой игры, ни с составом на матч-открытие с Саудовской Аравией, что неблагоприятно сказывается на микроклимате в коллективе.

По данным Telegram-канала "ЭкСпорт", наставник россиян Станислав Черчесов на теоретических занятиях занимается лишь "накачкой" подопечных. При этом сами футболисты абсолютно не понимают, как им необходимо будет действовать на поле.

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Кроме того, у наставника сборной России нет ясности относительно стартового состава на поединок против аравийцев. За два дня до стартового свистка определены лишь пять игроков, который выйдут на поле "Лужников" с первых минут.

Как сообщал ОOBOZREVATEL, Международная федерация футбола унизила сборную России перед чемпионатом мира 2018 года.

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Тема
ЧМ-2018
Место
Россия
Объект
сборная России по футболу
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