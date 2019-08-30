"Показуха": Россию заподозрили в грандиозном обмане перед Евро-2020

Санкт-Петербург является одним из 12 городов-хозяев финального турнира Евро-2020 по футболу. На четыре матча, которые пройдут в городе на Неве, Россия потратит почти 100 миллионов долларов.

Как сообщает русская служба "Радио Свобода", такие данные содержит проект постановления правительства России "О Программе подготовки к проведению в РФ чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года".

На проведение чемпионата мира-2018, который состоялся в России, из бюджета было потрачено больше 10 млрд долларов, но тогда значительная часть средств пошла на строительство новых стадионов и инфраструктуры, к тому же речь шла о 64 матчах в 11 городах.

Строительство "Газпром Арены" в Санкт-Петербурге, архивное фото svoboda.org

Сейчас же точно известно, что игры Евро-2020 пройдут на уже готовой "Газпром Арене", и вся соответствующая инфраструктура для их проведения в Санкт-Петербурге уже есть.

По поводу этого российские пользователи в интернете выражают негодование, обвиняя власти в грандиозном обмане.

"Интересно, а что там будут готовить почти на 100 млн долларов, ведь там новый стадион, инфраструктура есть и только что там проводился ЧМ. Что-то напоминает мне это: стадион, Питер, много денег", - написал болельщик.

"Что-то мало. За такие деньги в Питере можно только яму выкопать", "Чемпионы мира по показухе", "Все страны вместе взятые, принимающие Евро-2020, потратят меньше, чем Россия", - комментируют другие пользователи.

Матчи Евро-2020 состоятся следующим летом, с 12 июня по 12 июля. Впервые в истории турнир пройдет не на территории одной страны либо двух стран, граничащих друг с другом, а сразу в одиннадцати европейских государствах. Полуфиналы и финал состоятся в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА заявил, что получил рекордное количество заявок от болельщиков на покупку билетов на игры Евро-2020.

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