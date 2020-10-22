Пойманный на допинге Беседин вернулся в "Динамо" и рассказал о реакции Луческу

Форвард киевского "Динамо", приступивший к тренировкам после длительной дисквалификации, сообщил о разговоре с главным тренером Мирчей Лучесску.

По словам футболиста, румынский специалист дал понять, что он его ждет в команде, и рассчитывает на него.

"Для меня это самое главное, мне этих слов вполне достаточно. Мне остается только работать, становиться лучше и ждать своего времени", – цитирует Беседина пресс-служба "Динамо".

Тренироваться с командой нападающий начал с понедельника, 21 октября.

"До этого я работал индивидуально, с Виталием Мандзюком, практически каждый день. Мы хорошо подготовились, сделали практически все возможное, чтобы я подошел к возвращению в футбол в неплохом состоянии. Но, конечно, тренировки с командой – это совсем другое, когда работаешь с партнерами, чувствуешь совсем другой ритм. Все равно мне понадобится время, чтобы привыкнуть к таким нагрузкам. Мне спешить некуда, поэтому считаю, что все будет нормально", – подытожил Артем.

Как сообщал OBOZREVATEL,