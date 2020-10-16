Пойманный на допинге Беседин: многие говорят, что я карантин и создал

Дисквалифицированный за допинг нападающий "Динамо" Артем Беседин рассказал, что в следующем месяце уже начнет тренировки с первой командой.

В интервью на YouTube-канале FootballHub футболист заявил, что за время вынужденной паузы подтянул свои слабые стороны. Игрок считает, что является единственным человеком, которому карантин пошел на пользу.

"Я уже в следующем месяце начну тренироваться. Я подтянул свои слабые стороны. Главное, когда я выйду на поле первый раз после дисквалификации, не получить красную через 5 минут после выхода. Многие говорят, что я карантин и создал, Евро перенесли. Не буду кривить душой, я единственный человек, которому карантин пошел на пользу – перенесли Евро. Конечно, плохо, что так – люди болеют и умирают", – сказал Беседин.

Как сообщал OBOZREVATEL,