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"Поэтому и дебил": легенда "Спартака" оскорбил экс-тренера "Карпат"

4.1т Читать материал на украинском

Известный в прошлом футболист "Спартака" Игорь Шалимов назвал главного тренера московского клуба Олега Кононова дебилом, из-за высказываний о бывшем игроке "красно-белых" Федоре Черенкове.

Накануне футболисты и главный тренер "Спартака" Олег Кононов почтили память Черенкова на Троекуровском кладбище в Москве — 25 июля исполнилось 60 лет со дня рождения легендарного игрока.

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Говоря у могилы речь, Кононов поздравил умершего с днем рождения: "Поздравляю Федора с 60-летием. Всех его друзей, болельщиков "Спартака". Все мы знаем, какой игрок и какой человек он был. Редкость, когда сочетается и простота душевная, и ум, и интеллект. Такие игроки — единицы".

Олег Кононов

Олег Кононов

Пресс-служба "Арсенала" (Тула)

В ответ Шалимов написал у себя в Instagram: "Конечно, можно поздравить Черенкова с днем рождения и юбилеем. Что "Спартак" хочет добиться с этим дебилом?! Когда человек умер, земля ему пухом и вечная память, а не с днем рождения. Поэтому и дебил. "Спартаку" успеха".

Стоит отметить, что Олег Кононов в прошлом долгое время работал в Украине, тренируя "Карпаты" и "Севастополь".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне матч чемпионата России "Ростов" — "Спартак" завершился массовой дракой: появились подробности расправы над болельщиками "Спартака".

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Персона
Олег Кононов
Место
Россия Москва
Тег
Спартак Москва
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Lewis Margaret
Lewis Margaret
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