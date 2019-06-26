Подвиг "Карпат" в Москве: сенсации кубковых финалов

Финал 28-го розыгрыша Кубка Украины впервые прошел в Запорожье. И впервые в финал вышел представитель первой лиги – "Ингулец".

В полуфинале команда из поселка Петрово, что в Кировоградской области, с населением 8 тысяч людей, выбила из кубковой борьбы луганскую "Зарю" – 2:1. Несмотря на суперпризовые, которые президент "Ингульца" Александр Поворознюк пообещал своей команде, против донецкого "лома" у "Ингульца" не нашлось приема – 0:3 уже после первого тайма финала с "Шахтером" и итоговые 0:4.

Сенсации в Запорожье не случилось, хотя в некоторых букмекерских конторах принимались ставки и на победу перволигового клуба. Кто рискнул, шампанского не выпил. Четвертый раз подряд, и третий под руководством Паулу Фонсеки, "Шахтер" выиграл Кубок Украины. Этот кубковый триумф стал 13-м для донецкой команды, на два меньше у киевского "Динамо".

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Вот несколько случаев, когда клубы из низших дивизионов победно играли в кубковых финалах.

1969 год, Москва. Львовские "Карпаты", представители первой лиги, в финале обыграли команду высшего дивизиона ростовский СКА – 2:1. Это была первая и единственная победа в решающем матче кубкового турнира команды не из высшей союзной лиги. На стадионе в "Лужниках" гостей, которых возглавлял Эрнест Юст, горячо поддерживали около 30 тысяч украинских болельщиков. И львовяне оправдали их надежды.

В качестве призовых игроки "Карпат" получили по 300 рублей, радиоприемники и спортивные костюмы. Не один год игроки львовского клуба, завоевавшие Кубок СССР, были кумирами местных болельщиков. А возле стадиона "Украина" была установлена арка с барельефами победителей того памятного финала 50-летней давности.

В 2013 году Кубок Австрии выиграл представитель третьей лиги "Пашинг". На пути к финалу практически команда любителей обыграла такие известные клубы, как "Ред Булл Зальцбург" и "Рапид", а в решающем матче был бит и чемпион Австрии "Аустрия" – 1:0.

Сегодня "Наполи" один из самых популярных клубов в Италии. А 57 лет назад, будучи клубом Серии "В", неаполитанцы добыли первый желанный трофей – Кубок Италии. По ходу турнира игроки "Наполи" вначале обыграли "Рому", затем "Торино", а в финале капитулировал клуб СПАЛ – 2:1.

В 1992 году Кубок Германии завоевала команда "Ганновер", представитель второй Бундеслиги. Больше в истории кубкового турнира в этой стране подобного не было.

28 лет тому назад последний раз представитель не АПЛ завоевал Кубок Англии. Его обладателем стал "Шеффилд Уэнсдей", победивший в финале "Манчестер Юнайтед" – 1:0, которых возглавлял Алекс Фергюсон.

Не обошли кубковые сенсации и Францию. В 2009 году представитель на тот момент Лиги 2 "Генгам" завоевал свой первый национальный трофей. В решающем поединке на "Стад де Франс" "Генгам" в финале победил "Ренн" – 2:1, а через несколько лет команда шагнет в элитный дивизион чемпионата Франции.

За что футбольные болельщики любят кубковые сражения? В первую очередь, за те сенсации, которые он порой дарит.

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Валерий Васильевич Лобановский в свое время, размышляя о футболе, сказал то, что, я считаю, остается актуальным и сегодня: "Современный футбол эволюционирует очень медленно. Но отчего так происходит? Потому что некоторые игроки, так называемые звезды (так называемые – потому что из них создали образ звезды журналисты, болельщики, руководители клубов, за которые они играют), получая огромные гонорары, которые не соответствуют уровню их мастерства, хотят, грубо говоря, эксплуатировать свой талант без попытки повышать уровень мастерства… Когда люди получают слишком много, с них становится тяжелее требовать. Сегодня проблема мирового и европейского футбола в том, что вознаграждения и цена игроков опережают их реальную стоимость… Футболисты должны гореть желанием завтра стать немножко лучше, чем они есть сегодня. Надо ставить большие цели. Обязательно. Удастся их достичь или нет – это уже другой вопрос".

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